Евросоюз введёт санкции против Александра Петрова и Руслана Боширова за предположительно использование химического оружия. Запад подозревает россиян в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Британии прошлой весной.

Санкции послы стран Евросоюза согласовали против четырёх россиян, все они офицеры ГРУ. В списке и двое подозреваемых в атаке в Солсбери, рассказал агентству ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. И пояснил кого имеет в виду: Руслана Боширова и Александра Петрова, чьи настоящие имена как выяснили исследовательская группа Bellingcat и издание Insider Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Имена ещё двух военных разведчиков собеседник агентства не раскрыл. Это сделают после того как совет ЕС утвердит решение послов. Главы МИД соберутся в Брюсселе в начале следующей недели. Четверо россиян станут первыми представителями списка ЕС, куда войдут те, кто по мнению союза ответственен за производство и применение химоружия. По версии британских властей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери ядом Новичок. Нервно-паралитическое вещество в Британию как считают в Лондоне привезли Петров и Боширов. Они это опровергли, заявив что в начале весны ездили в Солсбери как туристы. Организация по запрещению химоружия недавно внесла Новичок в список веществ, которые должны находиться под контролем.

Под санкции ЕС из-за применения химоружия также попадут пятеро граждан Сирии. Кто они — пока не сообщается.