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5 50 6 2006
19:00, 16 января 2019

Евросоюз введёт санкции против Александра Петрова и Руслана Боширова

Евросоюз введёт санкции против Александра Петрова и Руслана Боширова за предположительно использование химического оружия. Запад подозревает россиян в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Британии прошлой весной.

Санкции послы стран Евросоюза согласовали против четырёх россиян, все они офицеры ГРУ. В списке и двое подозреваемых в атаке в Солсбери, рассказал агентству ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. И пояснил кого имеет в виду: Руслана Боширова и Александра Петрова, чьи настоящие имена как выяснили исследовательская группа Bellingcat и издание Insider Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Имена ещё двух военных разведчиков собеседник агентства не раскрыл. Это сделают после того как совет ЕС утвердит решение послов. Главы МИД соберутся в Брюсселе в начале следующей недели. Четверо россиян станут первыми представителями списка ЕС, куда войдут те, кто по мнению союза ответственен за производство и применение химоружия. По версии британских властей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери ядом Новичок. Нервно-паралитическое вещество в Британию как считают в Лондоне привезли Петров и Боширов. Они это опровергли, заявив что в начале весны ездили в Солсбери как туристы. Организация по запрещению химоружия недавно внесла Новичок в список веществ, которые должны находиться под контролем.

Под санкции ЕС из-за применения химоружия также попадут пятеро граждан Сирии. Кто они — пока не сообщается.

Комментарии

50

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buva53 16 января 2019 | 19:07

Санкции надо вводить не по исполнителям, а по заказчикам.

cattt 16 января 2019 | 19:09

buva53: Рано или поздно, как Бута, их за жабры возьмут, а там и заказчики выявятся.

book_publisher 16 января 2019 | 19:12

- Санкции на основе подозрений - это финиш...

idruker 16 января 2019 | 19:24

book_publisher: Я извиняюсь, когда девушка отказывает тебе в свидании, она обязана тебе объяснять, почему ты ей не нравишься? Ну вот и здесь то же самое - суверенная страна сама решает с кем ей дружить, а кого послать нахрен, и никому объяснять и доказывать ничего не обязана, но только самой себе -
- читай своему народу

book_publisher 16 января 2019 | 19:32

idruker: " Я извиняюсь, когда девушка отказывает ..."
---------------
- Можешь не извиняться. Эта юзанная во все дырки "девушка" на хрен никому не нужна... )))

fresh_breeze 16 января 2019 | 19:47

book_publisher:
"- Санкции на основе подозрений - это финиш..."
-----------------------------------------------------------------------------

Финиш у тех ребят был 31.08.1997 в парижском туннеле Альма. Трудно представить, чтò может его переплюнуть.

Тема "чепиг" — она просто забавна. Хотя для двух ребят, Петрова и Боширова, в ней приятного мало, как и для любого оклеветанного ради каких-то политиканских игрищ.

pattrick3 16 января 2019 | 19:12

Евросоюз введёт санкции против Александра Петрова и Руслана Боширова...

За что? Серьёзно, за что? Что они сделали? Есть хоть какой-нибудь факт, пусть даже чьи-нибудь сомнительные показания? Есть? Херососы позорные.

kreamzdeek 16 января 2019 | 19:17

Не факт, что они живы до сих пор. В России зачищают и за меньшие проколы.

naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 19:25

На послов стран Евросоюза, как на сборище дрессированных макак, можно легко и непринуждённо ср*ть. Ну, класть... с прибором. ;)

new_duch 16 января 2019 | 19:30

//...санкции против Александра Петрова и Руслана Боширова..//
Упс!... Опять одного Петрова?! А как же Васичкин?
Васичкина забыли!..

new_duch 16 января 2019 | 19:42

new_duch: Только в диких странах с жуткой тиранией выносят приговоры без суда и
следствия.
Вот вам и "цивилизованные страны"!..
Не, нуачо... либерастам нравится.

watson_ 16 января 2019 | 19:53

new_duch: Этот британский фарс со Скрипалями наводит на мысль , что что-то сгнило в головах истеблишмента в британском королевстве, ну сколько можно крутить эту заезженную пластинку, неужели не могут кого ещё отравить, что у МИ-6 закончился "Новичок" или у беглых олигархов закончились дверные ручки?-)

vis_a_vis 16 января 2019 | 19:33

\\ naebabchenka_drysch: можно легко и непринуждённо ср*ть //

А что тебе еще остается после того, как ты поел "контрсанкционных" продуктов? Только исходить поносом...

mulltipulti 16 января 2019 | 19:59

naebabchenka_drysch: -Ну, класть... с прибором.
-не плюй в колодец, Карлова увидишь!

haldey 16 января 2019 | 19:30

kreamzdeek: Кто мертв, против кого санкции???))) Вы уж определитесь с чипигами, петровами и бошировами, а то уже и не смешно))) То ли они есть, то ли их нет))) Или не важно, против кого, главное сейчас снова поднять "знамя солсбери"?))) Тереза тонет)))
Для кого еще не понятно, кто и для чего сочинил сказку про солсбери?)))

kreamzdeek 16 января 2019 | 19:33

haldey: ну вы уж разберитесь там, с кем Маргоше Симонян потеть, а с кем не потеть)))

haldey 16 января 2019 | 19:40

kreamzdeek: Ты что, дебил? Санкции вводят против Петрова и Боширова, при чем тут Симонян? Нет аргументов, не тупи!)))

kreamzdeek 16 января 2019 | 19:43

haldey: сам ты дебил, да еще и амнезийный

tuman13 16 января 2019 | 20:00

kreamzdeek: Сударь. Мы и Петрова, и Бошарова видели. А вот вы Скрипалей ВООБЩЕ видели? Ну, кроме фото.

kreamzdeek 16 января 2019 | 20:03

Чё на них смотреть-то? Узоров на них нету. Скрипали как Скрипали

kokeshi 16 января 2019 | 19:26

pattrick3: патрушка, опять дурачком прикинулся? Не нужно тебе это,и так сойдет,

pattrick3 16 января 2019 | 19:31

kokeshi:

Ну что они конкретно сделали, можешь сказать и предъявить какие-нибудь доказательства? Ручку двери намазали? Можно фотку посмотреть как они двери мажут или отпечатки пальцев на ручке?

kreamzdeek 16 января 2019 | 19:35

pattrick3: а мы чо в королевском британском суде, а ты чо адвокат чтоле?

new_duch 16 января 2019 | 19:45

kreamzdeek: Т.е., суд нафик не нужен? Можно и без доказательств санкции вводить?
Нормально. Либерасты показывают своё настоящее лицо.
Светлое! ;))

kreamzdeek 16 января 2019 | 19:52

new_duch: Нет, все должны отчитываться перед Патриком Третьим

mulltipulti 16 января 2019 | 20:03

pattrick3-: Можно фотку посмотреть
===
-почему у нас нет детей?
-да потому что ты мальчик и он мальчик!

stopkran1969 16 января 2019 | 19:26

pattrick3: на предмет херососов позорных не факт, а вот туристы из них никакие

kremlefurer 16 января 2019 | 19:30

Да ладно, патрикеевна, по поводу херососательства, вам, пригожинским конкурентов нет. Вы лучшие.

aleksandr39 16 января 2019 | 19:36

pattrick3: Чепига - Боширов и Мишкин -Петров это типичные боевики -наемники из ОПГ " днр -лугандон "

fresh_breeze 16 января 2019 | 19:52

pattrick3:
"За что? Серьёзно, за что? Что они сделали? Есть хоть какой-нибудь факт, пусть даже чьи-нибудь сомнительные показания?"
--------------------------------------------------------------------------

Великая Британия чай не вышинскими управляется. А посему не нужна ей даже Царица доказательств ака признание. И без признания могут обвинить и покарать, о как.

s_vlad 16 января 2019 | 20:01

pattrick3: да будет тебе идиотом то прикидываться, хотя замечу, у тебя это неплохо получается )))

plidurok Андрей Филимонов 16 января 2019 | 19:11

buva53: А пусть "не участвуют в делах тьмы" (Библия)

pulalala 16 января 2019 | 19:12

buva53:
Дак Европа всегда голубых привечала, убежище давала.
Чем эта парочка провинилась?

vis_a_vis 16 января 2019 | 19:35

pulalala: Это не просто голубые, это самые настоящие пид**асы.

nigelliri56 16 января 2019 | 19:37

pulalala: Так ить то что данная парочка голубая еще не факт. 100%-ные педерасты это те, кто их отправил в Солсбери. Вот им Европа гарантированно предоставит убежище в Гааге.

vlabumur 16 января 2019 | 19:09


Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица. .......

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

А почему они вождю народов не верят?)))

stopkran1969 16 января 2019 | 19:30

vlabumur: ещё и не мюнхаузен

ykra_dupa 16 января 2019 | 19:09

Горе то какое , пичаль пичальная ! Путинпрекрати.....Гага.....свободуюриюдеточкину ....

aleksandr39 16 января 2019 | 19:10

А как же Чепига и Мишкин ?

moriak2 16 января 2019 | 19:15

aleksandr39: дык против четырех же вводят санкции

(комментарий скрыт)

satt 16 января 2019 | 19:20

А вот это уже серьёзно! Просто удар поддых!
Не ожидал от бритов такой жестокости.((

eliza_liza 16 января 2019 | 19:30

satt:
Не ожидал от бритов такой жестокости.
==============================
))))) И главное-за что? За что? )

zamorysh 16 января 2019 | 19:44

eliza_liza: За интервью на RT

kokeshi 16 января 2019 | 19:23

Спохватились, горячие евросоюзовские парни)

s_vlad 16 января 2019 | 19:28

Толку то... Солберетские шпилевые и так не выездные теперь, на казарменном положении ))) А заказчику будут улыбаться и руки пожимать при встрече !? Именно так и будет

andreyoo 16 января 2019 | 19:28

Когда вчера бриты провалили голосование по Брекзиту и собрались голосовать по вотуму недоверия Мэй, я сразу подумал, должны вспомнить про Скрипалей. И точно

sasass 16 января 2019 | 19:30

Чудаки эти чужаки - зачем этим трупам припарки, когда их души давно может быть уже в Раю...)))

eniro 16 января 2019 | 19:35

"Чудны дела твои ..." ЕС согласовывает санкции против 5-10 преступников, уровня шестерок-уголовников. Странно и другое. Чего Президент боится, ведь в России яды не производят(ну нет у нас таких лабораторий. Все, что было, давно разломали, а специалисты сами вымерли.) Так чего же "Солнцемордый" принимает пищу, только прошедшую спец, проверку? Американцы? Китайцы? Украинцы? Да все под подозрением. А пуще всего "свои. Эти страшнее всего.Они на все способны. И что вы хотите от запуганного человека? Да дайте ему на памперсы, охрану из особо приближенных чиновников и домик на о. Змеиный(думаю Украина расщедрится по такому случаю.)Может ЕС предоставит пустующую после Буонапарте Эльбу. Хватит ерундой заниматься. Алло! Россияне?!

fresh_breeze 16 января 2019 | 19:41

Как только обостряется тема Брексита, так сразу идёт очередной вброс о "чепигах".
Кто-то ещё сомневается в том, что фейк про Скрипалей был придуман Лондоном исключительно в качестве дымовой завесы для Брексита?

PS:
Свободу Юлии Скрипаль!

kp6ic 16 января 2019 | 19:48

два долбоящера. им за профнепригодность санкции давать. всей этой шарашкиной конторе.

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