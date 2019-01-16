Аэрофлот просит у Минтранса и Минавиации дополнительные средства на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток

Те деньги, которые были выделены, уже закончились. Перевозчик предупредил, что временно приостанавливает бронирование субсидируемых билетов на это направление. По данным агентства ТАСС, Росавиация предоставила Аэрофлоту почти 700 миллионов рублей субсидии, однако компания изначально запрашивала на этот год 2 миллиарда.