Аэрофлот просит у Минтранса и Минавиации дополнительные средства на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток
Те деньги, которые были выделены, уже закончились. Перевозчик предупредил, что временно приостанавливает бронирование субсидируемых билетов на это направление. По данным агентства ТАСС, Росавиация предоставила Аэрофлоту почти 700 миллионов рублей субсидии, однако компания изначально запрашивала на этот год 2 миллиарда.
Комментарии5
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novyrusich13 16 января 2019 | 18:52
Денеьги вообще имеют свойство кончаться.
Но в России государственные деньги кончаются просто сверхбыстро.
Порой быстрота их исчезновения просто изумляет.
Причем даже тех, кто это исчезновение осуществлял.
Вот и Аэрофлот просил на год 2 миллиарда, дали 700 миллионов, а не стало их через 2 недели.
sasass 16 января 2019 | 18:56
Дальней Восток для современной России не по зубам , привязать ни с чем не может - может быть он теоретически уже идет по стопам Аляски....
ura_123 16 января 2019 | 19:15
Вот как бы даже интересно,сколько частных авиационных компаний в США просят у государства дотации для полетов на Аляску или ещё куда???
Впрочем как и нефтегазовые компании...
ugiazov 16 января 2019 | 19:21
Вот вам и минусы "самой большой страны".Если бы Дальний Восток и Сибирь развивались, им бы и летать далеко не было нужды.
seryj_wolk 16 января 2019 | 19:30
Постыдились бы говорить о субсидиях, которых хватает только на две первые недели года. Смех один от этой рфии.