"Россия впервые за семь лет вошла в список стран, в которых чаще всего преследуют христиан"

Наша страна заняла в этом перечне 41 строчку между Кенией и Малайзией, — пишет издание РБК. По словам составителей рейтинга Международной правозащитной христианской организации Open Doors, Кремль отдает предпочтение только Русской православной церкви в ущерб другим конфессиям. Кроме того, составители рейтинга утверждают, что христиан преследуют в мусульманских районах Северного Кавказа. Лидером этого года осталась Северная Корея. Она возглавляет список 16 год подряд.