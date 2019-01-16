Россия впервые за семь лет вошла в список стран, в которых чаще всего преследуют христиан
Наша страна заняла в этом перечне 41 строчку между Кенией и Малайзией, — пишет издание РБК. По словам составителей рейтинга Международной правозащитной христианской организации Open Doors, Кремль отдает предпочтение только Русской православной церкви в ущерб другим конфессиям. Кроме того, составители рейтинга утверждают, что христиан преследуют в мусульманских районах Северного Кавказа. Лидером этого года осталась Северная Корея. Она возглавляет список 16 год подряд.
Комментарии9
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stopkran1969 16 января 2019 | 18:47
Дожили
perestarok 16 января 2019 | 18:53
"Россия впервые за семь лет вошла в список стран, в которых чаще всего преследуют христиан"
Вот уж враньё! Это христиане всех преследуют. Закон об оскорблении ихних чуйств пока не отменили.
rampa 16 января 2019 | 19:03
perestarok: tuman13: христиане - это не только православные, которые у нас главнее всех остальных, но и, например, Свидетели Иеговы, которых запретили
tuman13 16 января 2019 | 19:16
rampa: Свидетели Иеговы? Эти сектанты, предков которых Христос разогнал в храме? Вы еще Хобардистов к христианам припишите.
rampa 16 января 2019 | 19:32
tuman13: не тебе определять, кто христианин, а кто нет
tuman13 16 января 2019 | 19:55
rampa: А как вы относитесь к стяжателям, чье кредо записано в скрижалях веры, как у свидетелей?
tuman13 16 января 2019 | 18:54
А какими критериями руководствуются, говоря о преследовании? Преследования за религию? Или просто преследования?
За религию, так я ничего не слышал. А просто преследования - так христиан у нас большенство, Так и получается, что их и больше сажают за все хорошее типа грабежа, воровства, хулиганства.
andreyoo 16 января 2019 | 19:10
Хотите угадаю. Меньше всего христиан преследуют в С.Аравии. На вольном выпасе их там практически нет. А те немногие собраны в кампусы для иностранцев.
ugiazov 16 января 2019 | 19:26
Такие уж скрепы. Гундяевские.