Профессора самарского университета Евгению Трещеву обвинили в подлоге и мошенничестве за отсутствие на рабочем месте

Следственный комитет возбудил дело об ущербе государству в 30 тысяч рублей. При этом как пишет газета Московский комсомолец, оперативное сопровождение этого расследования осуществляет местное управление ФСБ. По словам самой Трещевой, речь идет о том, что две недели ее не было в вузе, но за эти дни она получила зарплату. При этом, подчеркнула 70-летний преподаватель, зарплату им платят не за нахождение на работе, а за прочитанные лекции и проведенные занятия. Она предполагает, что дело возбуждено в интересах спецслужбы по каким-то личным мотивам.