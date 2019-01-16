ЕС на следующей неделе может утвердить санкции против четырех предполагаемых офицеров российской военной разведки

В том числе против Александра Петрова и Руслана Боширова, настоящие имена которых Александр Мишкин и Анатолий Чепига, — передает агентство ТАСС. Сегодня послы стран членов ЕС согласовали эти санкции. Они будут вводиться на основе нового режима против тех, кто несет ответственность за производство и применение химического оружия, — пояснил источник агентства. Петров и Боширов обвиняются в покушении на жизнь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.