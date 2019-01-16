На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов
На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов, поставками которых занимаются приближенные префекта Центрального округа столицы.
Портал Медуза, ссылаясь на сайт госзакупок отмечает, что в декабре округ закупил более 5 тысяч стоек на сумму почти 15 миллионов рублей.
Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой, стоимость которой значительно ниже.
Так считает редакционный директор журнала Форбс Николай Усков.
Усков считает, что в условиях закупки новых ограждений следует разбираться. Но в любом случае, все, что хоть немного красивее прежнего, будет стоить дороже
Комментарии1
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tuman13 16 января 2019 | 18:25
В средствах либеральной информации ЛЮБАЯ закупка из бюджета города для города будет считаться ""поставками которых занимаются приближенные префекта"" (или мэра, Мосдумы правительства - нужное подчеркнуть).