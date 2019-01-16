На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов, поставками которых занимаются приближенные префекта Центрального округа столицы.

Портал Медуза, ссылаясь на сайт госзакупок отмечает, что в декабре округ закупил более 5 тысяч стоек на сумму почти 15 миллионов рублей.

Раньше опасные места для пешеходов ограждали красно-белой полиэтиленовой лентой, стоимость которой значительно ниже.

Так считает редакционный директор журнала Форбс Николай Усков.

Усков считает, что в условиях закупки новых ограждений следует разбираться. Но в любом случае, все, что хоть немного красивее прежнего, будет стоить дороже