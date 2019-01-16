"Неизлечимо больные люди получат законодательное право на улучшение качества жизни и облегчение страданий"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи.

Само понятие «паллиативная помощь» расширяется и становится комплексным: помимо непосредственно медицинского вмешательства, в него включается оказание социальной и психологической поддержки и предоставление ухода. Главное – люди смогут в тяжелый жизненный период находиться дома, рядом с родными и близкими.

Закон «Об основах охраны здоровья» дополняется положением о том, что неизлечимо больной пациент может рассчитывать на облегчение боли, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. Важная новелла касается возможности получения бесплатных лекарств не только в стационарах и амбулаторно, но и в условиях дневного стационара, и на дому. Порядок предоставления паллиативной помощи установит Минздрав и Минтруд. При ее оказании больницы смогут взаимодействовать с организациями социального обслуживания, общественными объединениями и НКО.

Принятый сегодня законопроект – «это про уважение к каждому человеку», — сказала на заседании руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Паллиативная помощь помогает не быть обузой, добавила Нюта Федермессер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что документ разработан по поручению президента Владимира Путина по итогам его встречи с волонтерскими организациями. Средства на это есть. В нынешнем году на эти цели будет направлено около 5 миллиардов рублей.