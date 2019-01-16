Дом в Магнитогорске, где в конце декабря прогремел взрыв, по официальной версии газа, полностью расселят

Это поручил сегодня президент Путин губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Тот обещал это сделать. Тем временем в городе Шахты Ростовской области, где на днях взорвался газ, сегодня вспоминают погибших.

Требования расселить дом в Магнитогорске, где люди боятся жить – на стенах, потолках квартир и стыках плит трещины – услышали на самом верху. Президент Путин лично вмешался в ситуацию. «Я понимаю людей, которые живут в этом месте», — сказал глава страны губернатору Челябинской области. По словам Путина несмотря на то, что экспертиза показала: дом пригоден для проживания за исключением двух подъездов, всё здание нужно расселить. Причём в самые короткие сроки. «Команда понятна», — ответил Борис Дубровский. Глава региона поручил разработать план полного расселения. Больше шестисот квартир построят для жителей дома, где ранним утром 31 декабря прогремел взрыв. И погибли 39 человек. По оценкам губернатора на расселение дома уйдёт год. На его месте могут разбить парк, а дом возведут в другом месте. Напомню, что до этого власти заявляли о планах сохранить дом и разделить его на два отдельно стоящих здания. Путин также назвал трагедиями ЧП в Магнитогорске и городе Шахты в Ростовской области, там взрыв в девятиэтажке прогремел в понедельник. 5 человек погибли, повреждено несколько квартир на верхних этажах.

Личности всех жертв установили. В Шахтах сегодня траур, вспоминают жертв взрыва. Возле дома прошла панихида, люди принесли цветы, зажгли свечи. Погибших вспоминали в сотнях храмов Ростовской области, передаёт ТАСС. Власти восстановят дом, если специалисты признают его пригодным для проживания, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Региональные и муниципальные власти возьмут на себя расходы на восстановление или демонтаж, добавил чиновник. Родные погибших получат по миллиону рублей. Девушке, которая потеряла при взрыва газа своих родителей и сестру, выплатят три миллиона. Тем, кто пострадал дадут по 400 тысяч рублей. В больнице остаются двое в том числе маленькая девочка. Большинство жильцов получит единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Президент Путин поручил главе МЧС проследить чтобы жильцы повреждённого дома в Шахтах своевременно получили выплаты в полном объёме. Дом, где произошло ЧП сегодня подключили к горячему водоснабжению. Жители дома, в котором взорвался газ, а также расположенной по соседству пятиэтажки, смогут вернуться в квартиры не раньше пятницы. Пока же люди остаются в гостинице, у родственников или в пункте временного размещения.