На заседании по так называемому делу «Седьмой студии» сегодня был допрошен один из главных свидетелей обвинения
Он дал показания против фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова.
Свидетель обвинения — Владимир Педченко. Он организовал обналичивание денег, выделенных Минкультом «Седьмой студии» на проект «Платформа». Об этом он сам рассказал сегодня на заседании суда. По словам Педченко, к этой работе его привлекла знакомая – Нина Масляева. Она была бухгалтером студии, а сейчас на ее показаниях во многом строится обвинение. И Педченко на допросе в суде слова Масляевой подтверждает. Так он, например, рассказал, что без участия Кирилла Серебренникова решения в бухгалтерии «Седьмой студии» не принимались. Кроме того, по словам Педченко, он был свидетелем телефонного разговора, из которого следовало, что часть обналиченных денег нужны режиссеру, вероятно, для покупки недвижимости в Берлине. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов позже обратил внимание на то, что квартира его подзащитный купил до того, как «Седьмая студия» начала обналичивать деньги.
Как рассказал Педченко, он слышал от Масляевой, что экс-руководитель департамента господдержки искусства, а сейчас фигурантка дела, Софья Апфельбаум была в приятельских отношениях с тогда еще директором «Седьмой студии» Юрием Итиным, и в департаменте должны были помочь им выиграть тендер Минкульта. Показаниям Педченко доверять нельзя, подчеркнула после суда адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.
Нестыковки в показаниях Педченко обнаружил и суд. Выяснилось в частности, что на допросе он рассказывал, что никогда не видел Серебренникова, а также не знал, что деньги, обналичку которых организовал, были госфинансированием, а на сегодняшнем заседании он утверждал обратное – про деньги он знал и с Серебренников однажды все же встречался.
Сами обвиняемые факт обналички не отрицают, однако настаивают на том, что не присваивали себе эти деньги – все они шли только на проекты. Фигуранты свою вину не признают.
Комментарии2
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trans 16 января 2019 | 18:17
Бывший директор Большого театра Иксанов миллиарды нагреб на реконструкции Большого
Счетная палата РФ установила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы выявили что только стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело.
Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений, одно из них -
дирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы.
Но вместо суда и колонии Иксанова назначили советником министра культуры.
Путинская власть гнобит неугодных. А угодные могут делать хоть что, все им с рук сойдет.
parasuk_ 16 января 2019 | 18:29
и вот из под маски невинного мученика вылезает лживое и вороватое либеральное мурло