Z Архив новостей новости
5 1 6 126
18:12, 16 января 2019

Экс-начальника колонии, в которой сидел Ильдар Дадин, приговорили к двум с половиной годам колонии

Среди прочего, Сергея Коссиева обвиняли в вымогательстве денег у заключенных.

Дело Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста было рассмотрено в особом порядке из-за того, что оба фигуранта признали себя виновными, раскаялись и пошли на сделку со следствием. В итоге Сегежский районный суд вынес относительно мягкий приговор: Коссиев получил 2,5 года колонии общего режима, а Луист – три года. Его срок оказался больше из-за дополнительного обвинения в получении взятки. Помимо заключения, осужденным запретили занимать госдолжности в течение трех лет, сообщает интернет-издание 7x7. Адвокат потерпевших Павел Котов назвал приговор справедливым.

Экс-глава исправительной колонии №7 Сергей Коссиев обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями. В частности, как сообщал портал «Медуза», он направлял обеспеченных заключенных на тяжелые работы, а потом вымогал у них деньги за улучшение условий содержания. В расследовании изданий 7x7 и «Медиазона» говорилось, что Коссиеву удалось выстроить в колонии систему «взаимной слежки и повального доносительства».

Еще в 2016 году Коссиева обвинял в пытках активист Ильдар Дадин, отбывавший в колонии №7 срок за многократное нарушение правил проведения митинга. При этом проверка СК и ФСИН тогда не нашла злоупотреблений со стороны начальника колонии. В этой же исправительном учреждении три года сидел экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский.

Сегежский суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу на сумму больше миллиона рублей.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

oldcitizen 16 января 2019 | 18:19

Сидеть будет в привилегированных условиях и выйдет по УДО. А может, как Васильева, и вовсе не сядет. Свой же! Классово близкий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…

5 238 6 12426 12.01
Kобщество, сталин, видео, история, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 443 6 23926 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 274 6 17750 13.01
Kукраина, оон, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 120 6 12394 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 93 6 10215 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

ТВ-2 агентство новостей

От Соловков до Колымы. География зла Это важная часть путинской политики — сделать людей гордыми, вернуть патриотизм в повседневную жизнь. И Сталин, который выиграл Вторую мировую войну — важная часть этого патриотического взгляда на историю…

5 72 6 8701 15.01
Kистория, фото, репрессии, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 90 6 11081 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

В больнице города Кузнецк появились кровати из досок и стульев По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов…

5 73 6 9577 15.01
Kрегионы, здравоохранение, события
Блоги

Заявление пресс-службы исторических парков «Россия – моя история» Наклейки с баннера, который находился не на экспозиции, а в проходном коридоре рабочей зоны, удалены. Кем, когда и с какой целью была сделана эта явно абсурдная и провокационная «корректировка» выясняется…

5 108 6 30005 09.01
Kобщество, история, фото, события
Блоги

+ Британский парламент проголосовал против плана Терезы Мэй по выходу страны из ЕС Британский парламент проголосовал против плана Терезы Мэй по выходу страны из ЕС Правительство обязано к понедельнику сформировать для депутатов новое предложение по Брекситу…

5 74 6 10141 07:25
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, великобритания, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 239 6 34172 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Новости

Росстат в среднем в 6 раз занижает данные о количестве эмигрировавших из России Об этом пишет издание «Проект»...

5 47 6 6957
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Главный российский вопрос – ограничение президентской власти Самое опасное в российской президентской власти – это ее неограниченность и неконтролируемость. Власть оказывается чудовищным злом, постоянно ввергающим страну в трагедии и катастрофы…

5 64 6 9459 12:00
Kполитика, власть, президент, общество, мнения
Блоги

Денис Карагодин: Готовим мощнейшую «выгрузку» НКВД’шинков Но(!), для этого нам необходимо собрать 30 000 ($428) – на оплату архивных госпошлин. Одну треть, от необходимого, уже собрали, – помогите собрать оставшееся!..

5 123 6 18664 15.01
Kрасследования, история, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Зачем Кремлю аншлюс Беларуси Зачем Кремлю аншлюс Беларуси О перспективах возможного поглощения Беларуси Россией…

5 59 6 8889 15.01
Kбелоруссия, рф, политика, видео, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11775 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Водитель из Екатеринбурга сегодня забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей Для оформления он прилетел в Москву…

5 25 6 44237
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 102 6 128351 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 44 6 11573 11.01
Блоги

Кусок эфира

Юрий Лоза: Нет китайских 1,5 млрд и нет 140 млн в России Это – общеполитический тренд, который продолжается на протяжении десятилетий и столетий. Вы завышаете свое население, значит, завышаете себе все бюджеты…

5 263 6 346453 10.01
Kкитай, демография, мнения, эфиры
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Центральный банк объявил войну Центральный банк объявил войну Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…

5 62 6 121006 13.01
Kэкономика, бизнес, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7558495
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3862874

Сегодня в эфире