Экс-начальника колонии, в которой сидел Ильдар Дадин, приговорили к двум с половиной годам колонии

Среди прочего, Сергея Коссиева обвиняли в вымогательстве денег у заключенных.

Дело Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста было рассмотрено в особом порядке из-за того, что оба фигуранта признали себя виновными, раскаялись и пошли на сделку со следствием. В итоге Сегежский районный суд вынес относительно мягкий приговор: Коссиев получил 2,5 года колонии общего режима, а Луист – три года. Его срок оказался больше из-за дополнительного обвинения в получении взятки. Помимо заключения, осужденным запретили занимать госдолжности в течение трех лет, сообщает интернет-издание 7x7. Адвокат потерпевших Павел Котов назвал приговор справедливым.

Экс-глава исправительной колонии №7 Сергей Коссиев обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями. В частности, как сообщал портал «Медуза», он направлял обеспеченных заключенных на тяжелые работы, а потом вымогал у них деньги за улучшение условий содержания. В расследовании изданий 7x7 и «Медиазона» говорилось, что Коссиеву удалось выстроить в колонии систему «взаимной слежки и повального доносительства».

Еще в 2016 году Коссиева обвинял в пытках активист Ильдар Дадин, отбывавший в колонии №7 срок за многократное нарушение правил проведения митинга. При этом проверка СК и ФСИН тогда не нашла злоупотреблений со стороны начальника колонии. В этой же исправительном учреждении три года сидел экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский.

Сегежский суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу на сумму больше миллиона рублей.