Очередной президентский срок Владимира Путина отмечен новым пиком эмиграции из России
Из страны уехали более полутора миллиона человек, — рассказала «Эху» корреспондент «Проекта» Софья Савина.
Между тем, российские власти утверждают, что утечка мозгов и массовая эмиграция это миф.
Комментарии4
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ura_123 16 января 2019 | 18:15
Так на обслуживание трубы умные не нужны...
andreyoo 16 января 2019 | 18:21
ura_123: Умные не нужны для выращивания подсолнечника в аграрной сверхдержаве.
А для создания самолетов, строительства мостов и даже, представь себе, для утопления такс очень даже нужны.
andreyoo 16 января 2019 | 18:19
Очередной президентский срок Владимира Путина отмечен новым пиком эмиграции из России
Из страны уехали более полутора миллиона человек, —
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Очень содержательная новость!
За какой период, 18 лет или с мая по декабрь? Кто считал, как считал....
Но настоящих хомячков подробности не интересуют. Это сложно. Они и так сожрут. И редакция это знает.
askol2016 16 января 2019 | 18:23
От фашистского режима бегут те, кто может. А что делать тем, кто не может? Пенсионерам, например?..