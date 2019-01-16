Президент Федерации бобслея России, а также три спортсмена дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Президент Федерации бобслея России, а также три спортсмена, в том числе ведущий пилот сборной Александр Касьянов дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил.

В числе дисквалифицированных также разгоняющие Алексей Пушкарев и Эльвир Хузин. Дело об их отстранении тянется с конца 2017 года, когда комиссия МОК Самуэля Шмида пожизненно дисквалифицировала 42 российских спортсмена, однако затем 28 из них были полностью оправданы международным спортивным арбитражем. Бобслеисты в их число не попали. Согласно мотивировочным заключениям CAS, которые были опубликованы недавно, на крышках емкостей были следы вскрытия, а в составе пробы обнаружено аномальное содержание соли. Это считается доказательством махинаций с пробами. Сегодня международная федерация бобслея и скелетона вынесла решение на документов CAS. Зубков, Касьянов, Хузин и Пушкарев дисквалифицированы в любом качестве. Спортсмены не будут допущены до стартов, а Зубков не сможет исполнять обязанности Президента Федерации бобслея России. Во всяком случае IBSF его таковым не отныне не считает.

За дисквалифицированным остается право обжаловать решение в CAS. Зубков заявил, что возможно сделает это после консультации со своим адвокатом. Между тем, в самое ближайшее время министр спорта Павел Колобков намерен встретится с Зубковым, чтобы найти выход из создавшегося положения.

Решение о дисквалификации еще предстоит изучить и, возможно, оспорить, — сказал в интервью РБК Александр Зубков.

Зубков в ближайшее время встретится с министром спорта России Павлом Колобковым. На этой встрече будет обсуждаться вопрос дисквалификации Зубкова