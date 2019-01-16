Госдума завтра примет решение об отказе направлять делегацию в ПАСЕ и платить взносы в Совет Европы в 2019 году
Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, российская делегация не имеет возможности быть полноценно представлена в организации и представлять интересы наших граждан.
О том, что Россия и дальше не будет платить взносы в ПАСЕ сегодня говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Российская делегация была лишена права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма.
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