Госдума завтра примет решение об отказе направлять делегацию в ПАСЕ и платить взносы в Совет Европы в 2019 году

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, российская делегация не имеет возможности быть полноценно представлена в организации и представлять интересы наших граждан.

О том, что Россия и дальше не будет платить взносы в ПАСЕ сегодня говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Российская делегация была лишена права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма.