Сегодня вечером британский парламент во время голосования примет решение о доверии правительству страны

В случае если большинство депутатов объявит правительству вотум недоверия, парламент должен будет сформировать новое правительство, если и оно не вызовет доверия, в стране объявят досрочные выборы. Впрочем, ожидается, что Тереза Мэй сегодня все-таки сохранит пост премьер-министра страны.

Вчера вечером парламент Великобритании проголосовал за план правительства о выходе из Евросоюза. Результаты голосования стали самым большим в истории провалом правящей партии, план Терезы Мэй не поддержали даже ее однопартийцы. Лидер оппозиции Джереми Корбин воспользовался своим правом поставить вопрос о вотуме недоверия правящему правительству, сегодня в семь вечера по Лондону британские депутаты примут решение о том, будет ли правительство Терезы Мэй продолжать работать. Ожидается, что депутаты все-таки не будут отправлять правительство в отставку, уже известно что те консерваторы, которые еще вчера голосовали против плана Терезы Мэй, сегодня будут голосовать за то, чтобы она продолжала быть премьером. В этом случае Тереза Мэй должна будет представить парламентариям новый план по выходу из Евросоюза.

Решение о вотуме недоверия многие называют оппортунистическим, депутаты вместо того, чтобы искать ответ на реальный вопрос — что делать с Брекзитом, пытаются воспользоваться возможностью смены власти. Однако, газета Гардиан пишет, что вся вина за провал проекта Брекзит будет возложена на тори, а значит, в ближайшие 10 лет этой партии будет тяжело победить на национальных выборах.

Сейчас в парламенте проходит обсуждение предстоящего голосования, Тереза Мэй пытается сформировать межпартийную коалицию для обсуждения проекта выхода из ЕС. Лидер оппозиции выступил и назвал правительство Мэй — правительством зомби.

Действующее правительство Великобритании пока останется у власти, — считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По словам Елены Ананьевой, основная проблема в том, что в парламенте пока не сложилось большинство ни по одному из вариантов Брекзита.

Жесткий вариант брекзита невыгоден никому, — считает вице-спикер Европарламента Майрет Макгиннес.

Великобритания должна покинуть ЕС уже через 72 дня.

Брекзит это внутреннее дело Великобритании, однако Москву не может не беспокоить, как это отразится на отношениях России и ЕС — сказал глава МИДа Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в случае Брекзита Россия готова сотрудничать и с Великобританией, и с ЕС.