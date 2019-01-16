В Сербии, по некоторым данным, задержан подозреваемый в подготовке теракта во время визита Владимира Путина

Об этом сообщают пока только сербские СМИ, ссылаясь на информированные источники.

Предполагаемого боевика, как пишет сербское издание Informer, задержали неподалёку от городка Нови Пазар, что к югу от Белграда и почти на границе с Косово. Согласно официальным данным, молодой человек (ему 21 год) вёл себя подозрительно. Поэтому, полицейские решили проверить его рюкзак, в котором нашли винтовку с оптическим прицелом, а также нож.

После этого спецслужбы Сербии провели обыск в квартире молодого человека, где обнаружили целый арсенал оружия, а также настоящую химическую лабораторию: компоненты взрывчатки и символику запрещенного в России «Исламского государства» -— это флаги, агитматериалы и литература. Издание сообщает, что среди компонентов было всё необходимое, чтобы создать бомбу в домашних условиях. Даже часы, которые нужны для её подрыва. На фотографиях, опубликованных газетой, действительно видны сосуды с неизвестным содержимым, провода и специальные устройства, в том числе металлическая стружка, которую используют для наполнения бомб.

Сербская газета «Блиц» пишет, что задержанный мужчина (его издание называет «Ваххабитом») занимался боевыми искусствами, проходил тактическую военную подготовку и участвовал в лагере выживания. У него также есть опыт создания бомб, которые он использовал на природе и на рыбалке, говорят источники газеты.

Источники издания «Alo!» в силовых структурах сообщили, что у них нет сомнений, что акция готовилась к визиту российского президента в Белград. Однако, про что именно идёт речь -— неизвестно. Но в спецслужбах не исключают атак на стратегические объекты или в местах большого скопления людей. При этом, сербские власти уверены, что готовы обеспечить безопасность российского лидера.

Эксперты, опрошенные изданием, утверждают: скорее всего, мужчина действовал не один: такие люди очень хорошо подготовлены и у них есть всё сложное оборудование для планирование нападений даже на очень хорошо защищаемых лиц. Кстати, чуть позже стало известно о задержании ещё двух человек, которых подозревают в сотрудничестве с террористическими организациями. Пока речь идёт о задержании на двое суток.

Отвечая на вопрос, почему готовилась атака именно на Путина, источники газеты в силовых структурах предположили, что это связано с военной операцией России в Сирии.

Владимир Путин должен посетить Белград завтра.

Помощник президента Юрий Ушаков сказал сегодня, что Белград официально не уведомлял Москву о задержании подозреваемого в подготовке теракта. Он лично узнал обо всем из сообщений СМИ. При этом Ушаков уверен, что безопасность визита Владимира Путина будет обеспечена на должном уровне.

Российские спецслужбы, скорее всего, уже проверяют информацию о возможном предотвращении теракта в Сербии, эти сведения не стоит недооценивать, — сказал «Эху Москвы» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Гончаров не исключил, что вскоре появятся официальные комментарии по этому поводу.

Терроризм всегда вызывает опасения, тем более когда готовится визит такого уровня, — сказал «Эху Москвы» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

В преддверии визита Владимира Путина, президент Сербии Александр Вучич признался, что всегда советуется главой российского государства. Он говорит, что для него было большой честью получить орден Александра Невского

Вучич подчеркивает, что Сербия сохранит курс на евроинтеграцию. Отметим, что накануне в Белграде состоялся масштабный благотворительный концерт, приуроченный к визиту Путина. Его организовали ветераны сербской элитной воздушно-десантной бригады. Средства от мероприятия будут направлены на роспись единственного в Сербии русского храма — Церкви Святой Троицы в Белграде.

В отношениях между Россией и Сербией всегда было много идеологии, — сказал в эфире «Эха» научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.

В Кремле говорят, что в ходе визита Путина в Белград должны быть подписаны более 20 документов.