Евросоюз согласовал санкции против четырех предполагаемых офицеров российской военной разведки

В их числе – обвиняемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Александр Петров и Руслан Боширов, они же – Александр Мышкин и Анатолий Чепига. Имена двух остальных пока неизвестны, — передает агентство ТАСС. Как ожидается, решение о санкциях будет принято в понедельник на заседании совета ЕС в Брюсселе.