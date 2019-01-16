Евросоюз согласовал санкции против четырех предполагаемых офицеров российской военной разведки
В их числе – обвиняемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Александр Петров и Руслан Боширов, они же – Александр Мышкин и Анатолий Чепига. Имена двух остальных пока неизвестны, — передает агентство ТАСС. Как ожидается, решение о санкциях будет принято в понедельник на заседании совета ЕС в Брюсселе.
Комментарии9
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watson_ 16 января 2019 | 17:47
Похоже фарс с мнимым отравлением российскими спецслужбами Скрипаля , ранее отпущенного из мест не столь отдалённых в Британию , никогда не закончится? Да кому он нужен - "сбитый лётчик", если только как сакральная жертва для МИ-6, кстати где этот "недострелённый" , чего не появляется на публике или демократическом телевидении? -))
polikarpich 16 января 2019 | 17:53
watson_:
Афицеры, афицеры,
Ваше серце па-ад прице-елом!!!
:-)
А не хочет - и не появляется на публике Скрипаль. Кто его заставит? И зачем? Чтобы "доделали"?
andreyoo 16 января 2019 | 18:08
polikarpich: А не хочет - и не появляется на публике Скрипаль. Кто его заставит? И зачем?
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Как зачем? А изобличить кровавую гэбню и лично самизнаетекого!
Вот, например, Литвиненко, присмерти находясь, из последних сил ... и то "Меня отравил Путин"
eniro 16 января 2019 | 18:06
watson_: Да-да! И где эти "предприниматели средней руки." Почему они прекратили свой бизнес (если вкратце – это фитнес-индустрия). ЕС специально портит россиянам жизнь. Они недополучают всего, что касается спортивного питания( витамины, микроэлементы, протеины.) Правда, это должно было вместе с гусями, лобстерами, мандаринами,оливками и пр.быть перемешано бульдозерами и зарыто экскаваторами. А где финансовые документы фирмачей? Как они получали льготы на вывоз товара из стран ЕС? Может хоть банально возвращали Tax free? Так это подлые вражины завербовали двух российских геев! О-о, есть над чем подумать...
snikkersnepper 16 января 2019 | 17:57
Ну, да, то есть вместо того, чтобы любыми средствами затащить их к себе и предать справедливому суду, чувакам законодательно перекрыли возможность приехать в страну, где действует европейский ордер на арест (поскольку интерполовского до сих пор НЕТ в принципе).
Вы серьезно хотите мне сказать, что вы не дебилы?
testmeter 16 января 2019 | 18:06
snikkersnepper: "Вы серьезно хотите мне сказать, что вы не дебилы?" ///
Нет, мы серьёзно говорим тебе, что ты - дебил.
sergey1971 16 января 2019 | 18:07
snikkersnepper: Вы думаете, что они совсем дураки, чтобы после всего этого в Европу ездить?
andreyoo 16 января 2019 | 18:14
snikkersnepper: Какой-нибудь Его Величества Джеймс Бонд проникает в Мордор и похищает одного или даже всех указанныъх персонажей для последующего самого справедливого суда в колыбели демократии. В мешок и на родину. А там какой-нибудь еэсовский пограничник "Стоп! А данным господам въезд в ЕС запрещен!"
andreyoo 16 января 2019 | 18:06
Имена двух остальных пока неизвестны,...
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Чё это? Все ж перечислено: Александр Петров, Руслан Боширов, Александр Мышкин и Анатолий Чепига.