Активисты движения Архнадзор проводят сегодня пикет за сохранение исторического дома на Никитской улице
Как передает агентство Интерфакс, участники акции вышли к офису компании застройщика в центре столицы. Они держали в руках транспарант с лозунгом «Хватит ломать наш город». Акция была согласована. По словам защитников архитектурных памятников, на месте исторического дома на Большой Никитской улице хотят построить многоэтажное жилое здание. Это полностью изменит вид улицы, а также приведет к уничтожению исторического дома.
Комментарии2
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vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:38
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kreamzdeek 16 января 2019 | 18:13
Москву ничем не изуродуешь уже, включая и Б.Никитскую. Хоть башню второго интернационала там воткни.