"Обеспеченность Москвы врачами достаточно высокая, — говорят в Контрольно-счетной палате города"

Как пояснил ее глава Виктор Двуреченских в интервью газете «Аргументы и Факты», ранее ведомство допустило ошибку при подсчете количества персонала в городской системе здравоохранения. Не были посчитаны федеральные и ведомственные клиники. Если учитывать их, то количество врачей в городе даже превышают норму. По данным департамента здравоохранения, фактическая обеспеченность Москвы медиками составляет почти 52 на десять тысяч населения. Это больше, чем в Лондоне, Берлине или Токио, — отмечает издание.