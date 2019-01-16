Обеспеченность Москвы врачами достаточно высокая, — говорят в Контрольно-счетной палате города
Как пояснил ее глава Виктор Двуреченских в интервью газете «Аргументы и Факты», ранее ведомство допустило ошибку при подсчете количества персонала в городской системе здравоохранения. Не были посчитаны федеральные и ведомственные клиники. Если учитывать их, то количество врачей в городе даже превышают норму. По данным департамента здравоохранения, фактическая обеспеченность Москвы медиками составляет почти 52 на десять тысяч населения. Это больше, чем в Лондоне, Берлине или Токио, — отмечает издание.
Комментарии11
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vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:39
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kotbajune 16 января 2019 | 18:13
"Обеспеченность Москвы врачами достаточно высокая, — говорят в Контрольно-счетной палате города"
если в кране нет воды, значит выпили.. ВРАЧИ
gvs 16 января 2019 | 17:39
В Москве нет недостатка врачей! В Москве есть избыток пациентов! ))))
v_pupkin0 16 января 2019 | 17:45
gvs: не знаю что у них там увеличилось,.. Но.... 10 лет назад рентген руки можно было сделать в своей поликлинике в течении часа... а недавно делал пришлось ждать 2 недели в очереди... Спрашивал других... Оказывается при мэре собакине так стало везде...
bbob 16 января 2019 | 18:23
v_pupkin0: //10 лет назад рентген руки можно было сделать в своей поликлинике в течении часа... а недавно делал пришлось ждать 2 недели в очереди//
Вы просто все неправильно считаете. Сейчас делать рентген стали еще быстрее, минут 10-15 всего. Просто засеките время от захода в кабинет до выхода из него. А чтобы не ждать в очереди 2 недели занимайте очередь за 2 недели до того, как у вас случится что-то, требующее рентгена. Ну вы же взрослый человек, неужели сами не додумались, это же так просто!
danko_ 16 января 2019 | 17:40
Если учитывать ведомственные клиники, кремлевские и прочие, то там обеспеченность врачами очень высокая.
А в простых поликлиниках специалистов уже нет, а в крупные центры направления к ним люди месяцами даже в Москве ждут.
Фактически реформа здравоохранения уничтожила бесплатное здравоохранение и вытолкнула людей в платную мед. помощь.
polsan 16 января 2019 | 17:45
По данным департамента здравоохранения, фактическая обеспеченность Москвы медиками составляет почти 52 на десять тысяч населения. Это больше, чем в Лондоне, Берлине или Токио, — отмечает издание
Количество врачей на десять тысяч населения не является показателем эффективности системы здравоохранения, доступности и качества предоставляемых врачами услуг пациентам.
listen_up 16 января 2019 | 17:47
А что еще не все убийцы в белых халатах уехали?
wasielna 16 января 2019 | 18:04
Хорошо считают.
(Зарплата бюджетника + зарплата какого-нибудь сечина) : 2= много.
(Врачи поликлиники в Зюзино + врачи Кремлевки) : 2 = достаточно.
shtirlitz77 16 января 2019 | 18:10
"...Как пояснил ее глава Виктор Двуреченских в интервью газете «Аргументы и Факты», ранее ведомство допустило ошибку при подсчете количества персонала в городской системе здравоохранения..."
И этот дал задний ход.
И этого "поправили".
Тогда почему никто из Мэрии не опроверг Яшина, который привел вот такие цифры:
В 2010 году было 211 больниц и 1337 поликлиник.
В 2018 году стало 160 больниц и 939 поликлиник.
В 2010 году было 89,7 тыс. врачей, а в 2018 осталось 68,6 тысяч.
В 2010 году на 10 тысяч человек приходилось 78 врачей, в 2018 на те же 10 тысяч - 55.
А ведь население Москвы не уменьшилось, наоборот, она, как пылесос всасывает все новых людей из России и из соседних стран.
bbob 16 января 2019 | 18:19
Виктор Двуреченский не захотел повторить судьбу начальника Росстата