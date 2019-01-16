Четверо американских военнослужащих погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж...

Еще трое получили ранения, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на американские официальные лица. Общее число жертв взрыва выросло до 15 человек. По предварительным данным, целью смертников были именно американские солдаты. Военнослужащих атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов.