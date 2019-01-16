Четверо американских военнослужащих погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж
Еще трое получили ранения, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на американские официальные лица. Общее число жертв взрыва выросло до 15 человек. По предварительным данным, целью смертников были именно американские солдаты. Военнослужащих атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skuller 16 января 2019 | 17:36
Насцали, наверное, на какую-нибудь святыню, вот и получили...
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick3 16 января 2019 | 18:02
Четверо американских военнослужащих погибли в результате теракта в сирийском городе Манбидж...
Светлая память героям... Очень жалко.
parasuk_ 16 января 2019 | 17:44
skuller: Эти могут. Не умеют американские пиги себя вести в приличном обществе
victor_xy 16 января 2019 | 18:06
Выходит не успел их вывести пендосик трампуша из Сирии, а ведь хотел... - но ничего, вон весь мир какой уж год твердит: "Меньше в Сирии этих деток дьявола пендосиков - ближе мир!", а то нет?
parasuk_ 16 января 2019 | 17:36
Арапчата решили поджарить американцев на прощание.
kuchumka 16 января 2019 | 17:38
Пиндосовских оккупантов не жалко.
nestor199 16 января 2019 | 18:08
kuchumka: Какие из этих ребят оккупанты? Жалко мальчишек. Хоть и пиндосы, но ведь чьи-то сыновья.
protoukrop 16 января 2019 | 17:44
Янки как обычно шикуют. На войне ни в окопах сидят, а в ресторанах.
prosto_tak 16 января 2019 | 17:47
Это точно не игиловцы. Тех Трамп уже всех перебил.
vuudrof 16 января 2019 | 17:54
Очень хорошая новость! Больше - хороших и разных пиндоских трупаков.
ura_123 16 января 2019 | 18:01
vuudrof: А как с Магнитогорском и Шахтами?
vargor 16 января 2019 | 18:09
ura_123: Это ты там взорвал дома и людей и теперь радуешься?
nestor199 16 января 2019 | 18:11
vuudrof: Вам никто не говорил, что Вы, извините,провокатор? Либо подонок.
ura_123 16 января 2019 | 18:23
nestor199: Дай как я тебе плюсану,не ожидал )))
kara 16 января 2019 | 18:01
Уже и родные готовились выводимых........
Да, а кто их взорвал, они же всех там победили?
ura_123 16 января 2019 | 18:25
kara: Вы же вроде как со слов фельдмаршала шайгы победили там всех-привсех аж дважды или трижды,не так ли це хлопчик?
nestor199 16 января 2019 | 18:06
Ну не четверо, а сорок. И не американских, а российских.
za_stalina 16 января 2019 | 18:12
Восток дело тонкое.