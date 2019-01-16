На Кубани судья, сбивший девушку на пешеходном переходе, пообещал выслать свидетеля происшествия из России

На Кубани судья, сбивший девушку на пешеходном переходе, пообещал выслать свидетеля происшествия, мигранта из Сирии, из России. Об этом рассказала мама пострадавшей.

От угроз пострадавшей девушке и её семье федеральный судья Краснодарского гарнизонного суда перешёл к очевидцу ДТП. Об этом мама Виктории Зверевой сообщила интернет-изданию Мой район. По её словам, судья Арсен Крикоров обещал депортировать молодого человека из страны, как только у него истечёт срок визы. Парень беженец из Сирии, после аварии он помог остановить машину с судьёй. ДТП произошло около месяца назад. Судья, который был за рулём своей иномарки Kia сбил 18летнюю девушку. Она получила травму колена. По словам очевидцев, девушка переходила перекресток по зебре на жёлтый сигнал светофора и водитель не должен был продолжать движение. По данным издания Мой район, Крикоров был нетрезв и после наезда, тряс своей корочкой судьи, обещал всех пересажать и пытался скрыться с места аварии. Ему этого сделать не дали. Полицейские Крикорова не задержали. Он утверждает, что не был пьян. Пострадавшей предстоит операция, её сделают через три месяца. После того как снимут гипс.

Краснодарский военный суд подтвердил участие судьи в аварии и рассматривает вопрос о проведении служебной проверки. Мантию судьи Крикоров по сообщениям местных СМИ носит с 2000го года.