На Кубани судья, сбивший девушку на пешеходном переходе, пообещал выслать свидетеля происшествия из России
На Кубани судья, сбивший девушку на пешеходном переходе, пообещал выслать свидетеля происшествия, мигранта из Сирии, из России. Об этом рассказала мама пострадавшей.
От угроз пострадавшей девушке и её семье федеральный судья Краснодарского гарнизонного суда перешёл к очевидцу ДТП. Об этом мама Виктории Зверевой сообщила интернет-изданию Мой район. По её словам, судья Арсен Крикоров обещал депортировать молодого человека из страны, как только у него истечёт срок визы. Парень беженец из Сирии, после аварии он помог остановить машину с судьёй. ДТП произошло около месяца назад. Судья, который был за рулём своей иномарки Kia сбил 18летнюю девушку. Она получила травму колена. По словам очевидцев, девушка переходила перекресток по зебре на жёлтый сигнал светофора и водитель не должен был продолжать движение. По данным издания Мой район, Крикоров был нетрезв и после наезда, тряс своей корочкой судьи, обещал всех пересажать и пытался скрыться с места аварии. Ему этого сделать не дали. Полицейские Крикорова не задержали. Он утверждает, что не был пьян. Пострадавшей предстоит операция, её сделают через три месяца. После того как снимут гипс.
Краснодарский военный суд подтвердил участие судьи в аварии и рассматривает вопрос о проведении служебной проверки. Мантию судьи Крикоров по сообщениям местных СМИ носит с 2000го года.
Комментарии29
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tv_victim 16 января 2019 | 17:09
Ну вот, а хомяки все каким-то независимым судом бредят.... Да таким судьям дай независимость - небо с овчинку покажется! Мгновенно начнется торговля уголовными делами, приговорами и прочими полномочиями...
kottigr1 16 января 2019 | 17:12
tv_victim:
"Судью - на мыло!"
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vilingrad 16 января 2019 | 17:22
kottigr1: Лучше вывести свидетеля в лес, а потом...самому судить по делу об исчезновении.
ansata 16 января 2019 | 17:27
kottigr1: Неплохо бы в прямом смысле слова.
novyrusich13 16 января 2019 | 17:20
tv_victim: Дружок, так, если судьи будут независимыми, то таких судей просто не будет.
ты ведь не полный идиот и это понимаешь.
Такие судьи могут быть только в недемократической стране.
В демократической такой судья вылетает из своего кресла в мгновение ока.
Если вообще сможет судьей стать..А торгуют они своими полномочиями и приговорами как раз сейчас, т.к. знают, что будут безнаказанными при условии выполнения распоряжений начальства.
tv_victim 16 января 2019 | 17:22
novyrusich13:
«Председатель знал свое дело хорошо, он никогда и не помышлял считать себя независимым судьей, напротив, всегда в разговорах с начальством именно то и подчеркивал, что никаких самостоятельных приговоров, кроме как по самой ерунде, не выносил и выносить не собирается. И хотя Гуняев время от времени пенял ему и напоминал, ты, мол, судья и подчиняешься только закону, на что Сукнодеров отвечал, что желание начальства для него и есть закон и он ему подчиняется.»
В.Войнович «Перемещенное лицо»
glebbalbesov 16 января 2019 | 17:30
novyrusich13: Снимите розовые очки и лапшу с ушей. Деньги правят везде. Увы....
novyrusich13 16 января 2019 | 17:38
glebbalbesov: Деньги правят везде. Но в разной степени, дорогой балбес . В России в наибольшей.
polikarpich 16 января 2019 | 17:59
glebbalbesov: Открою страшную тайну. Как раз Закон и призван уравновешивать это правление денег. В цивилизованных странах, естественно.
Там это "священная корова", и это все понимают. Без этого - беспредел и клептократия. Ну, как в Путирашке.
glebbalbesov 16 января 2019 | 17:27
tv_victim: У меня знакомого полицейского из Питтсбург больше всего выбешивают разные "сделки со следствием"... Это такое удобное средство уйти от наказания....
iguanodon 16 января 2019 | 17:36
tv_victim: А как с этим в Канаде или Новой Зеландии?
novyrusich 16 января 2019 | 17:10
Добрый он очень этот судьЯ. Ведь мог и к смерти приговорить. А он всего лишь выслать пригрозил.
Такие судьи в России нужны.
А то всех ведь перестреляют.
tv_victim 16 января 2019 | 17:13
novyrusich: Вообще-то "трясти корочкой судьи" в такой ситуации - ничто иное, как дискредитация звания судьи, самого суда и вообще правосудия. И еще злоупотребление служебным положением. За это гнать в шею нужно с такой должности!
alo0000 16 января 2019 | 17:21
tv_victim: Дискредитировал это звание тот, кто этому ушлепку корочки выдал. Что никто не видел, что это такое. А если не видел - втройне виноват. Либо сам такой?
tv_victim 16 января 2019 | 17:26
alo0000: А какой? Он ведь тоже не родился на своей должности. Башлял за поступление в институт, за назначение по окончании оного, за продвижение по служебной лестнице. Затраты, видимо, немалые. Вот и приходится "отбивать"... Кст, такая же схема, по видимому, работает и по линии МВД и в других структурах.... Отрицательный отбор никогда не приведет к положительным результатам....
stanislav1975 16 января 2019 | 17:13
И такую власть сенатор Клишес нам предлагает уважать?
tv_victim 16 января 2019 | 17:16
stanislav1975: Ну этот-то, похоже, отсудился. Если его "подвиг" еще и в телевизор попадет, то все, пиши пропало.
stratofighter 16 января 2019 | 17:28
stanislav1975: Уважение надо заработать! А этот глист в погонах ничем не лучше академика с золотым пистолетом.
dimon0203 16 января 2019 | 17:15
И этим людям я должен говорить "Ваша часть"?
kir_pich_101 16 января 2019 | 17:21
dimon0203: Это тот случай, когда стрелять, лучше, чем говорить.
sparky 16 января 2019 | 17:20
Из какой банды этот судья?
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 17:22
А где эксклюзив эха мудачков об их иконе рыжем Чубайсе, обворовавших россиян, а теперь требующем поднятие минимум в 2 раза тарифы на электроэнергию и газ! Нет эхо мудаков таких новостей не даёт - получит люлей от своих западных боссов за сдачу пидара Чубайса!
glebbalbesov 16 января 2019 | 17:37
gandon_sisjnovich: Так для либерастов это называется бизнес. Таким макером у них гениальным бизнесменам стали Чичваркин с Ходорковским... Нам несут чушь про конкуренцию и цены а на самом деле все как в свежей рекламе " и так купят"...
stratofighter 16 января 2019 | 17:45
gandon_sisjnovich: Когда ж ты излечишься от своего гондонства?
timwlad95 16 января 2019 | 17:30
На Кубани судья, сбивший девушку на пешеходном переходе, пообещал выслать свидетеля происшествия из России
На Кубани судья, сбивший девушку на пешеходном переходе, пообещал выслать свидетеля происшествия, мигранта из Сирии, из России. Об этом рассказала мама пострадавшей.
От угроз пострадавшей девушке и её семье федеральный судья Краснодарского гарнизонного суда перешёл к очевидцу ДТП. Об этом мама Виктории Зверевой сообщила интернет-изданию Мой район. По её словам, судья Арсен Крикоров обещал депортировать молодого человека из страны, как только у него истечёт срок визы. Парень беженец из Сирии, после аварии он помог остановить машину с судьёй. ДТП произошло около месяца назад. Судья, который был за рулём своей иномарки Kia сбил 18летнюю девушку. Она получила травму колена. По словам очевидцев, девушка переходила перекресток по зебре на жёлтый сигнал светофора и водитель не должен был продолжать движение.
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На жёлтый свет заканчивают манёвр на перекрёстке.Потому светофоры все показывают красный определённый промежуток времени и затем даётся разрешающий зелёный.
Да вообще ищё в СССР нарушителям облегчали жизнь чтобы нарушать и убивать людей.
zig66 16 января 2019 | 18:19
timwlad95:
Вообще-то, если желтый горит для транспорта, то для пешехода в это время горит красный. Ситуация неоднозначная.
bekipp 16 января 2019 | 17:32
А судьи кто? Так вот они. И кто ж их назначает? За них не отвечает?
sasass 16 января 2019 | 18:03
В Кущевском государстве свои законы - хлеще чеченских ....