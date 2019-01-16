Курганские спасатели советуют тем, кто будет окунаться в купели на Крещение, приходить с родственниками или друзьями
Это нужно, чтобы в экстренном случае человека опознали и рассказали об обстоятельствах произошедшего, пояснили в управлении МЧС по региону. В ведомстве напомнили, что не следует злоупотреблять алкоголем, стоит взять с собой термос с чаем, а также посещать лишь официальные места купания, пишет издание Znak.com.
Комментарии13
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gvs 16 января 2019 | 17:08
Мораль: на крещение приходить с завещанием.))))
novyrusich 16 января 2019 | 17:13
gvs: Хороший, прямо скажем, совет. Дельный.
А то выловят труп из полыньи, а кто он и зачем утопился неизвестно.
Как протокол составлять?
А тут друзья и родные все расскажут.
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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vilingrad 16 января 2019 | 17:25
novyrusich: Главное, Вову в проруби не потерять,- столько холодца, рваных баянов и голубцев на поминках страна не потянет:)
danko_ 16 января 2019 | 17:33
vilingrad: МЧС обязано было бы предупредить об опасности таких купаний, особенно для детей, а не заботится о том, чтобы им опознавать трупы легче будет.
cattt 16 января 2019 | 17:13
gvs: Когда пойдет мода на кастрирование, наверняка "обезьяны" найдутся.
gregor 16 января 2019 | 17:10
Курганские спасатели советуют тем, кто будет окунаться в купели на Крещение, приходить с родственниками или друзьями
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Нет уж ..милаи .... или веришь или нет .
А не то смысла нет ,один пиар и лицемерие .
student_ru_ru 16 января 2019 | 17:10
Экстренных случаев быть не должно никак. Иначе это не святые купания.
andreyoo 16 января 2019 | 17:20
Правильно.
Я когда лечу на самолете и меня прося поменяться местами, никогда не меняюсь. Говорю, что это затруднит опознание.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 17:27
...а ещё с собаками и кошками, да и рыбок не забудьте прихватить - ну так требуют курганские спасатели. Эхо который раз тиражирует желтую прессу Знак.ком, которые врут не краснея, но у эха они самые правдорубы, как и само эхо мудаков!
polikarpich 16 января 2019 | 17:44
gandon_sisjnovich: А чё тогда тут торчишь, раз это "эхо мудаков"?
Вы, верные дятлы Путина, уже скоро прогноз погоды будете называть "жёлтыми новостями", фейком и вбросом.
:-)))))))))
Как же упал уровень и качество всего, даже таких вот примитивных провластных троллей! Воистину, китайское качество. :-)
stratofighter 16 января 2019 | 17:38
Тоже могу дать хороший совет. Будете проходить мимо этой проруби — проходите мимо!
Кстати, навеяло. Радиопостановка:
Свист ветра, вой волков.
Мужчина: (перекрикивая ветер) Девушка! Девушка! А где здесь у вас... (заходится в глухом кашле) ... где здесь у вас нудистский пляж?
Девушка: Дык здесь же он! Только он летом!
ura_123 16 января 2019 | 17:56
Приведи с собой ещё 10 человек и твою тушку опознают быстрее!