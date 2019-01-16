Курганские спасатели советуют тем, кто будет окунаться в купели на Крещение, приходить с родственниками или друзьями

Это нужно, чтобы в экстренном случае человека опознали и рассказали об обстоятельствах произошедшего, пояснили в управлении МЧС по региону. В ведомстве напомнили, что не следует злоупотреблять алкоголем, стоит взять с собой термос с чаем, а также посещать лишь официальные места купания, пишет издание Znak.com.