Джереми Корбин: Британский премьер Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг выхода из Евросоюза
Британский премьер Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг выхода из Евросоюза, — считает лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. На дебатах по вопросу о вотуме недоверия правительству, он высказался за отставку всего кабинета. Накануне члены Палаты общин отказались поддержать проект сделки с Брюсселем, который подготовила Тереза Мэй. Сразу после этого Корбин внес предложение о вотуме недоверия.
Комментарии5
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vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:20
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watson_ 16 января 2019 | 17:20
Мелкобриты всё торгуются, вроде уходят, и вроде нет. Хотят срубить себе привилегий и остаться в ЕС ? Но похоже точка невозврата уже пройдена, и никто ничего им не хочет давать, вот они и на распутье?! -))
victor_xy 16 января 2019 | 17:31
Странная эта старая карга мэй - её вон все тр@хнуть хотят, а она всё этого сладостного соития избегает... - ...а не шизоидный ли гей эта рухлядь мэй? - дык может быть, - они геи гейбриты многогранные, да... ;-D
oo0oo 16 января 2019 | 17:28
Ей, дурище сутулой, надо было не по Скрипалям истерику устраивать, а думать о стране и о том, как выстраивать свои отношения с парламентом. Весь мир с нетерпением ждет окончательного развала Британии, этого русофобского пережитка времен колониальных империй!)
rogerrabbit 16 января 2019 | 17:47
oo0oo: надо было не по Скрипалям истерику устраивать
каким образом, политически образованный вы наш, история со Скрипалями связана со выходом из ЕС?
при том, что ЕС полностью поддерживает позицию Великобритании в деле химической атаки