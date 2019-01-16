Джереми Корбин: Британский премьер Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг выхода из Евросоюза

Британский премьер Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг выхода из Евросоюза, — считает лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. На дебатах по вопросу о вотуме недоверия правительству, он высказался за отставку всего кабинета. Накануне члены Палаты общин отказались поддержать проект сделки с Брюсселем, который подготовила Тереза Мэй. Сразу после этого Корбин внес предложение о вотуме недоверия.