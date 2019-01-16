В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, решение проблемы должно быть приняты народами обоих государств. В то же время, подчеркнул он, Южные Курилы, на которые претендует Токио, являются российской территорией и их никто не собирается кому-либо отдавать. В конце месяца в Москве ждут японского премьера Синдзо Абэ. Сам он уверял, что готов поставить точку в вопросе о мирном договоре с Россией.
Комментарии17
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novyrusich 16 января 2019 | 17:07
Южные Курилы, на которые претендует Токио, являются российской территорией и их никто не собирается кому-либо отдавать.
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Если такова позиция Кремля, то о чем вести переговоры и в чем их смысл?
danko_ 16 января 2019 | 17:11
novyrusich: Смысл со стороны Кремля только в том, что с Путиным еще кто-то говорит и приезжает.
Но какой смысл для Японии в этих переговорах, если острова им не собираются возвращать?
kir_pich_101 16 января 2019 | 17:17
danko_: ИБД - имитация бурной деятельности.
А что еще остается вошьдю?
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:20
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kotbajune 16 января 2019 | 18:05
"В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении"
и разучивают стих от вещего Баяна
«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.
Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!
Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!
Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)
protvik 16 января 2019 | 17:45
kir_pich_101: Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь! Так никаких волостей не напасёшься!
victor_xy 16 января 2019 | 17:46
//В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении//
Да детский сад и только! - базар всего лишь про то, в какой упаковке вручать джапанам уши мёртвого осла... - ...ну с надписью на упаковке вроде уже определились: "Острова, так вожделенные джапанам", а вот с дизайном упаковки пока действительно загвоздка и на этот счёт мнений масса, ...но вроде она будет в виде карты, на фоне которой будет портрет генералиссимуса Сталина и текст его приказа об освобождении российского острова Эдзо (некоторые придурки почему-то этот остров называют хоккайдо) и конечно же карта России с воссоединённым с ней островом Эдзо - а что, простенько и со вкусом! ;-D
alo0000 16 января 2019 | 17:16
novyrusich: Так больше не с кем. Французы и немцы хотят говорить только про Украину, да и то - только в назидательном тоне, с финиками - уже все перетерто, разные сербы и молдаване - мелко для геополитика, китайцы только улыбаются и лопают мороженое, вот с японцами другое дело - и страна большого калибра и повыеживаться можно и китайцев подъяблонькой.
vezdehod1 16 января 2019 | 17:35
О каких переговорах может идти речь, когда позиция каждой стороны уже ясна до безобразия.
benin_papa__ 16 января 2019 | 17:40
novyrusich:
Смысла нет никакого, верно. Так и в самом существовании останков СССР тоже смысла нет никакого и ничего.
Для вскипания "разума возмущенного" верных ленинцев-сталинцев, впрочем, тема вполне годная.
Недобитые японские фашисты не желают разделять неизменно миролюбивую политику недостроителей коммунизма))
kottigr1 16 января 2019 | 17:08
Курилы - япона мать русских .. !
Нет йен - нет Курил, это для тех кто не вкурил !
mikhail_spb_ 16 января 2019 | 17:09
Интересно, как кремлежулики готовятся к непростым переговорам?
Интенсивно тренируются?
ansata 16 января 2019 | 17:12
Ну если не собираетесь. тогда хватит онанизмом заниматься. Делом займитесь.
lager23 16 января 2019 | 17:17
Эквилибрист Вова заявил, что сможет сплясать и «нашим, и вашим», но это была шутка...теперь он чешет лысину!
benin_papa__ 16 января 2019 | 17:34
И то верно. Недостроители коммунизма на своих 16 аршинах сидели и сидеть будут!
Вплоть до полного повторения судьбы СССР.
Без инвестиций, технологий, промышленности, медицины и пр.
Но с окормлением папуасов, индейцев и прочих отставших навсегда проклятьем заклейменных голодных и рабов всех стран.
agamasat 16 января 2019 | 17:49
Нагреб на просторах Интернета. Что скажете?
"Ворованное нам не надо! И не фиг прикрываться кровью дедов - их гнали, как рабов на поля сражения, лишая свободы выбора и самостоятельного мышления. Острова должны быть возвращены Японии. Но не путеным и его бандой, устроившими торг украденным. Острова должны быть возвращены во имя правового и справедливого мира, который общий для всех наций и народов. В том же порядке должен быть возвращен Крым и ликвидировано такое образование, как Лугандон."
evial 16 января 2019 | 18:01
agamasat: Найти автора и послать ему горшок фекалий. А что еще с такими дегенератами делать?