//В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении//

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, решение проблемы должно быть приняты народами обоих государств. В то же время, подчеркнул он, Южные Курилы, на которые претендует Токио, являются российской территорией и их никто не собирается кому-либо отдавать. В конце месяца в Москве ждут японского премьера Синдзо Абэ. Сам он уверял, что готов поставить точку в вопросе о мирном договоре с Россией.