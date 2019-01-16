Z Архив новостей новости
5 17 6 1401
17:04, 16 января 2019

В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, решение проблемы должно быть приняты народами обоих государств. В то же время, подчеркнул он, Южные Курилы, на которые претендует Токио, являются российской территорией и их никто не собирается кому-либо отдавать. В конце месяца в Москве ждут японского премьера Синдзо Абэ. Сам он уверял, что готов поставить точку в вопросе о мирном договоре с Россией.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

novyrusich 16 января 2019 | 17:07

Южные Курилы, на которые претендует Токио, являются российской территорией и их никто не собирается кому-либо отдавать.
=========
Если такова позиция Кремля, то о чем вести переговоры и в чем их смысл?

danko_ 16 января 2019 | 17:11

novyrusich: Смысл со стороны Кремля только в том, что с Путиным еще кто-то говорит и приезжает.
Но какой смысл для Японии в этих переговорах, если острова им не собираются возвращать?

kir_pich_101 16 января 2019 | 17:17

danko_: ИБД - имитация бурной деятельности.
А что еще остается вошьдю?

vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:20

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.

kotbajune 16 января 2019 | 18:05

"В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении"

и разучивают стих от вещего Баяна


«Слышишь, слышишь ты стоны тяжёлые,
Заливается сердце кручинушкой.
То страдает Хоккайдщина милая,
Стонет бедная под погаными.

Так верните ж, поганые, землюшку,
Нашу русскую на Хоккайдщине,
Нашу славную на Сикокщине,
И чудесную на Хонсюйщине!!!

Не печалься ты сердце беззлобное,
Вижу, вижу в веках наступающих
Путь-дороженьку Путин-да-водную,
Что япошечек смирными сделает!

Разлетятся Калибры под солнышком
И Цирконы взметнутся красивые,
Чтоб была у нас лучшая долюшка
И поганые эти бы сгинули»
(Баян, который «бо вещий» , X век от РХ)

protvik 16 января 2019 | 17:45

kir_pich_101: Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь! Так никаких волостей не напасёшься!

victor_xy 16 января 2019 | 17:46

//В Кремле готовятся к непростым переговорам с Японией о мирном соглашении//

Да детский сад и только! - базар всего лишь про то, в какой упаковке вручать джапанам уши мёртвого осла... - ...ну с надписью на упаковке вроде уже определились: "Острова, так вожделенные джапанам", а вот с дизайном упаковки пока действительно загвоздка и на этот счёт мнений масса, ...но вроде она будет в виде карты, на фоне которой будет портрет генералиссимуса Сталина и текст его приказа об освобождении российского острова Эдзо (некоторые придурки почему-то этот остров называют хоккайдо) и конечно же карта России с воссоединённым с ней островом Эдзо - а что, простенько и со вкусом! ;-D

alo0000 16 января 2019 | 17:16

novyrusich: Так больше не с кем. Французы и немцы хотят говорить только про Украину, да и то - только в назидательном тоне, с финиками - уже все перетерто, разные сербы и молдаване - мелко для геополитика, китайцы только улыбаются и лопают мороженое, вот с японцами другое дело - и страна большого калибра и повыеживаться можно и китайцев подъяблонькой.

vezdehod1 16 января 2019 | 17:35

О каких переговорах может идти речь, когда позиция каждой стороны уже ясна до безобразия.

benin_papa__ 16 января 2019 | 17:40

novyrusich:
Смысла нет никакого, верно. Так и в самом существовании останков СССР тоже смысла нет никакого и ничего.
Для вскипания "разума возмущенного" верных ленинцев-сталинцев, впрочем, тема вполне годная.
Недобитые японские фашисты не желают разделять неизменно миролюбивую политику недостроителей коммунизма))

kottigr1 16 января 2019 | 17:08

Курилы - япона мать русских .. !
Нет йен - нет Курил, это для тех кто не вкурил !

mikhail_spb_ 16 января 2019 | 17:09


Интересно, как кремлежулики готовятся к непростым переговорам?
Интенсивно тренируются?

ansata 16 января 2019 | 17:12

Ну если не собираетесь. тогда хватит онанизмом заниматься. Делом займитесь.

lager23 16 января 2019 | 17:17

Эквилибрист Вова заявил, что сможет сплясать и «нашим, и вашим», но это была шутка...теперь он чешет лысину!

benin_papa__ 16 января 2019 | 17:34

И то верно. Недостроители коммунизма на своих 16 аршинах сидели и сидеть будут!
Вплоть до полного повторения судьбы СССР.
Без инвестиций, технологий, промышленности, медицины и пр.
Но с окормлением папуасов, индейцев и прочих отставших навсегда проклятьем заклейменных голодных и рабов всех стран.

agamasat 16 января 2019 | 17:49

Нагреб на просторах Интернета. Что скажете?
"Ворованное нам не надо! И не фиг прикрываться кровью дедов - их гнали, как рабов на поля сражения, лишая свободы выбора и самостоятельного мышления. Острова должны быть возвращены Японии. Но не путеным и его бандой, устроившими торг украденным. Острова должны быть возвращены во имя правового и справедливого мира, который общий для всех наций и народов. В том же порядке должен быть возвращен Крым и ликвидировано такое образование, как Лугандон."

evial 16 января 2019 | 18:01

agamasat: Найти автора и послать ему горшок фекалий. А что еще с такими дегенератами делать?

Самое обсуждаемое

Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…

5 238 6 12426 12.01
Kобщество, сталин, видео, история, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 443 6 23926 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 274 6 17750 13.01
Kукраина, оон, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 120 6 12394 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 93 6 10215 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

ТВ-2 агентство новостей

От Соловков до Колымы. География зла Это важная часть путинской политики — сделать людей гордыми, вернуть патриотизм в повседневную жизнь. И Сталин, который выиграл Вторую мировую войну — важная часть этого патриотического взгляда на историю…

5 72 6 8701 15.01
Kистория, фото, репрессии, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 90 6 11081 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

В больнице города Кузнецк появились кровати из досок и стульев По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов…

5 73 6 9577 15.01
Kрегионы, здравоохранение, события
Блоги

Заявление пресс-службы исторических парков «Россия – моя история» Наклейки с баннера, который находился не на экспозиции, а в проходном коридоре рабочей зоны, удалены. Кем, когда и с какой целью была сделана эта явно абсурдная и провокационная «корректировка» выясняется…

5 108 6 30005 09.01
Kобщество, история, фото, события
Блоги

+ Британский парламент проголосовал против плана Терезы Мэй по выходу страны из ЕС Британский парламент проголосовал против плана Терезы Мэй по выходу страны из ЕС Правительство обязано к понедельнику сформировать для депутатов новое предложение по Брекситу…

5 74 6 10141 07:25
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, великобритания, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 239 6 34172 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Новости

Росстат в среднем в 6 раз занижает данные о количестве эмигрировавших из России Об этом пишет издание «Проект»...

5 47 6 6957
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Главный российский вопрос – ограничение президентской власти Самое опасное в российской президентской власти – это ее неограниченность и неконтролируемость. Власть оказывается чудовищным злом, постоянно ввергающим страну в трагедии и катастрофы…

5 64 6 9459 12:00
Kполитика, власть, президент, общество, мнения
Блоги

Денис Карагодин: Готовим мощнейшую «выгрузку» НКВД’шинков Но(!), для этого нам необходимо собрать 30 000 ($428) – на оплату архивных госпошлин. Одну треть, от необходимого, уже собрали, – помогите собрать оставшееся!..

5 123 6 18664 15.01
Kрасследования, история, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Зачем Кремлю аншлюс Беларуси Зачем Кремлю аншлюс Беларуси О перспективах возможного поглощения Беларуси Россией…

5 59 6 8889 15.01
Kбелоруссия, рф, политика, видео, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11775 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Водитель из Екатеринбурга сегодня забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей Для оформления он прилетел в Москву…

5 25 6 44237
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 102 6 128351 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 44 6 11573 11.01
Блоги

Кусок эфира

Юрий Лоза: Нет китайских 1,5 млрд и нет 140 млн в России Это – общеполитический тренд, который продолжается на протяжении десятилетий и столетий. Вы завышаете свое население, значит, завышаете себе все бюджеты…

5 263 6 346453 10.01
Kкитай, демография, мнения, эфиры
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Центральный банк объявил войну Центральный банк объявил войну Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…

5 62 6 121006 13.01
Kэкономика, бизнес, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7558495
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3862874

Сегодня в эфире