На полное расселение пострадавшего дома в Магнитогорске может потребоваться почти год
Об этом сказал глава Челябинской области Борис Дубровский. Сегодня днем президент Владимир Путин дал поручение – полностью расселить здание.
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря. После этого обрушился подъезд. Следователи говорят, что в качестве основной рассматривают версию о взрыве бытового газа. В прессе появлялись предположения, что случившееся могло быть терактом, однако в правоохранительных органах говорят, что следов взрывчатки не обнаружили.
Комментарии20
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kottigr1 16 января 2019 | 17:06
Главное, что бы исполнители приказа Путина о расселении не поняли его буквально.. А то как в прошлый раз, одним килограммом тротила на весь дом уложатся...
danko_wirda 16 января 2019 | 17:10
kottigr1: 7 котингеров, 3 данко1, 5 детских садиков.
kottigr1 16 января 2019 | 17:17
danko_wirda:
Можно поставить жителей взорванного дома во внеочередную очередь на жильё, как ветеранов ВОВ, назвав ВМЖ - ветеранами мирной жизни...
sokal123 16 января 2019 | 17:24
kottigr1: Да решение то простое -взрывчатки в следующий раз поменьше закладывать. Но а сейчас поставить жителей в многолетнюю очередь . Подарок от вождя.
neyexo 16 января 2019 | 17:29
kottigr1:
в общем тут надо смотреть
где квартира частная - собственник предъявляет иск к виновнику, получает от него возмещение и дальше поступает как хочет.
Если застрахована - возмещение от страховой компании, об этот ДАМ еще после пожаров ок. 2012 г. говорил и я с ним согласен.
где квартира государственная - им государство должно дать квартиру, в какие сроки - без спешки
ai65_qi60 16 января 2019 | 17:53
neyexo: Добавлю ещё и то, что газопроводы должны в обязательном порядке страховаться Осаго. Но все частники газопроводов, в том числе и Газпром плюют на это. Что же Путин не поручил им выполнять данное положение закона и не заставил их страховать газопроводы? А возмещать ущерб за счёт нас, граждан России, а не за счёт виновных - это ему "нормально!"
compare 16 января 2019 | 18:10
danko_wirda: кусок дерьма ты,а не человек...
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:21
kottigr1: Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
mozhem_povtorit 16 января 2019 | 17:06
Насколько я помню, расселение домов после таких разрушений это обычная практика. Но теперь решили повы*бываться, чтобы вышел добрый царь и наперекор плохим боярам занял сторону народа.
mikhail_spb_ 16 января 2019 | 17:07
Интересно, каким образом жители взорвавшегося магнитогорского дома обратились к нацдилеру?
И будет ли выделено полтора млрд рублей на расселение?
Ведь если не выделить этих денег, то распоряжение нацдилера о расселении - пустое обещание (очередное).
danko_wirda 16 января 2019 | 17:11
mikhail_spb_: интересно, известно, возможно, вероятно, наверное, вроде, мильтоны, пролонгация, профиндосить, катырка, профиндосить. Тролль опущенный. Внук данко.
kir_pich_101 16 января 2019 | 17:14
Поставить срок - до 2050 года и двигаться не спеша, рапортуя об успехах каждый год.
vova6_let 16 января 2019 | 17:15
Как я понял, деньги на расселение пойдут из местного бюджета, в котором денег нет, и нужная сумма соберется только через несколько лет. А остальные дома, еще не взорвавшиеся, в которых стоят 40-летние газовые плиты и колонки, с ними-как ? Ждать, пока и они начут взрываться или начать менять в них плиты и колонки ( за счет средств: кап.ремонт, газпром ?
alex949 16 января 2019 | 17:25
Расселять только желающих, освободившееся квартиры безвозмездно отдать социально значимым нуждающимся, оставшееся жилье продать по сниженным ценам.
neyexo 16 января 2019 | 17:26
Раньше погорельцам дома строил, лично по видеокамере следил
neyexo 16 января 2019 | 17:34
Я потерял телефон - убытки мои
Я купил лодку, но ее унесло течением - убытки мои
У меня была машина, разрушена терактом - государство отвечает.
и т.д.
ai65_qi60 16 января 2019 | 18:01
neyexo: НЕ совсем понятно, что ты имел в виду. Здесь ситуация такая -частный газопровод. И вину должен нести частник. Но из-за бардака в России, который Путин не может устранить, Путин взял всю ответственность на себя. Но заплатил не своими деньгами, а деньгами граждан России. Благо, у него такие права есть. За все свои "косяки" рассчитываться нашими деньгами.
neyexo 16 января 2019 | 18:10
ai65_qi60:
кстати, любое газовое оборудование требует согласования с газовиками. Даже говорят баллон не купишь, хотя не понимаю, он стоит на прилавке. Баллоны всегда снаружи ставили, а моему тестю в Кировской области запретили использовать - сказали, что должен быть ВНУТРИ!
ai65_qi60 16 января 2019 | 17:45
Хороший ход Путина. Дал поручение расселить жильцов разрушенного дома. Но он этим самым показал, что во всех проблемах России виноват он, Путин. Почему он не даёт поручение тем кто должен эти проблемы решать??? А они без его поручения, как выясняется ни чего делать не будут. Почему в России нет правосудия? Почему он не даст поручение сделать Россию правовым государством? Почему на Конституцию "плюют" все, в том числе и судьи? Почему Путин не даёт поручение выполнять Конституцию? и так далее.
compare 16 января 2019 | 18:12
разок не кинуть "кусок" помощи какой-нибудь "венесу-эльке",и в неделю можно уложиться...