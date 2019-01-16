На полное расселение пострадавшего дома в Магнитогорске может потребоваться почти год

Об этом сказал глава Челябинской области Борис Дубровский. Сегодня днем президент Владимир Путин дал поручение – полностью расселить здание.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря. После этого обрушился подъезд. Следователи говорят, что в качестве основной рассматривают версию о взрыве бытового газа. В прессе появлялись предположения, что случившееся могло быть терактом, однако в правоохранительных органах говорят, что следов взрывчатки не обнаружили.