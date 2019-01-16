Глава Контрольно-счетной палаты признал ошибочными свои данные о нехватке врачей в Москве
Об этом пишет Москва 24.
Контрольно-счетная палата Москвы подтвердила данные Депздрава о высокой обеспеченности столицы врачами. Об этом заявил глава КСП Виктор Двуреченских в беседе с изданием «Аргументы и факты».
По словам председателя Контрольно-счетной палаты, ранее ведомство допустило некорректность при подсчете количества персонала в столичной системе здравоохранения. «Там некорректность действительно допущена, и она связана с тем, что мы не считали федеральные и ведомственные клиники», – пояснил Двуреченских. «Если их считать, то показатель меняется значительно. В этом случае помощь оказывается нескольким сотням тысяч москвичей, а количество врачей даже превышает норму», – подчеркнул он.
Как отметил глава КСП, в подсчетах использовали данные федерального статистического наблюдения за 2017 год, так как аналогичных сведений по 2018 году еще нет. Такие данные появятся не ранее конца первого квартала этого года, уточнил он.
Ранее некоторые СМИ опубликовали недостоверную информацию о состоянии системы здравоохранения Москвы. В столичном Депздраве пояснили, что публикации были основаны на некорректной интерпретации результатов проверки КСП Москвы. Как сообщили в ведомстве, за последние два года число врачей в городских клиниках увеличилось на две тысячи человек.
Комментарии8
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v_pupkin0 16 января 2019 | 17:15
не знаю что у них там увеличилось,.. Но.... 10 лет назад рентген руки можно было сделать в своей поликлинике в течении часа... а недавно делал пришлось ждать 2 недели
v_pupkin0 16 января 2019 | 17:19
v_pupkin0: спрашивал других... Оказывается при мэре собакине так стало везде...
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 17:22
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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vezdehod1 16 января 2019 | 17:32
Врачей "хватает", но все они из азиатских аулов и плохо понимают по русски.
fikus74 16 января 2019 | 17:16
конечно у них "хватает " врачей , недаром в Зюзино закрыли единственный роддом
tv_victim 16 января 2019 | 17:19
А если еще сократить половину больниц, то и лишние врачи появятся! Ну а если две трети сократить - то среди врачей будет безработица, тогда можно и медицинские институты закрывать. Экономия налицо!
addi 16 января 2019 | 17:55
Резюме к тексту(см.выше): кто врёт изощрённее - пока непонятно....
zig66 16 января 2019 | 18:11
Как быстро "поправили" главу КСП и что самое главное - он признал свою ошибку.