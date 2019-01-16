Международная федерация Бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Российской федерации бобслея Александра Зубкова. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Дисквалификация продлится до 2020-го года. Из решения международной структуры следует, что Зубков должен покинуть свой пост. Сам спортсмен сказал, что вопрос о смене президента Федерации бобслея обсудят на президиуме в ближайшее время. Вместе с ним были дисквалифицированы еще трое российских бобслеистов.