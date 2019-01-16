Международная федерация Бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Российской федерации бобслея
Международная федерация Бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Российской федерации бобслея Александра Зубкова. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Дисквалификация продлится до 2020-го года. Из решения международной структуры следует, что Зубков должен покинуть свой пост. Сам спортсмен сказал, что вопрос о смене президента Федерации бобслея обсудят на президиуме в ближайшее время. Вместе с ним были дисквалифицированы еще трое российских бобслеистов.
Комментарии4
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oneoretwo 16 января 2019 | 16:38
Международная федерация Бобслея и скелетона дисквалифицировала президента Российской федерации бобслея Александра Зубкова.
...понты, допинг и неадекватное поведение...мдя...
...про горки из заершего гавна слышали ? - ваше, плешивые бобслеисты, будущее...
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:46
Бабы и скелеты... данс макабр
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 16:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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zor 16 января 2019 | 16:51
Скелетоны в каждом шкафу