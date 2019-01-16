Военный судья, который сбил девушку в Краснодаре, по некоторым данным, угрожает одному из свидетелей
Речь идет о беженце из Сирии, — пишет интернет-издание «Мой район». Арсен Крикоров обещает выслать его из страны, как только закончится виза. В конце декабря Крикоров сбил девушку на перекрестке. По словам очевидцев, он был нетрезв и пытался скрыться. Когда его задержали другие автомобилисты, судья угрожал посадить каждого из них.
Комментарии10
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glebbalbesov 16 января 2019 | 16:37
Но доказательств конечно нет.
andrewm 16 января 2019 | 16:44
glebbalbesov: В Украине, между прочим, ни судьи, ни полицейские уже не смеют так себя вести...
arye_11 16 января 2019 | 16:45
glebbalbesov:
И смех и грех, две новости, связанные с судом, рядом.
Дисквалифицированного спортсмена, уличенного в допинге и лишенного всех медалей, российский суд восстанавливает в звании "олимпийского чемпиона".
И тут же рядом - российскийсудья, который пьяным задавил девушку, до сих пор в должности и угрожает свидетелям.
"Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире"(с)
platonnekafrin 16 января 2019 | 16:52
arye_11: Попасть под судейскую машину можно и случайно, но выбраться оттуда можно лишь за деньги.
polsan 16 января 2019 | 16:47
glebbalbesov: скорее всего и не будет!
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 16:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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ramen 16 января 2019 | 16:39
Характерные заявления для подобнйо шушеры. Вон, и Чубайс опять в мосэнерго лезет: https://tass.ru/ekonomika/6005149?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
krs_sk 16 января 2019 | 16:41
Слабое государство не способно обеспечить законность, в следующий раз очередной пьяный "поп", "судья", "чиновник" может и не спастись с места чп... увы.
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:42
Почему нельзя выслать самого судью, жалко. А то засилье симонян-кургинян подзадолбало
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:43
А вообще краснодарские судьи это уже что-то запредельное, не пора ли им поработать в солнечном Магадане?