Военный судья, который сбил девушку в Краснодаре, по некоторым данным, угрожает одному из свидетелей

Речь идет о беженце из Сирии, — пишет интернет-издание «Мой район». Арсен Крикоров обещает выслать его из страны, как только закончится виза. В конце декабря Крикоров сбил девушку на перекрестке. По словам очевидцев, он был нетрезв и пытался скрыться. Когда его задержали другие автомобилисты, судья угрожал посадить каждого из них.