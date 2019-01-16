Власти Сербии заверили, что обеспечат безопасность визита президента России Владимира Путина
В Кремле считают, что мероприятие не будет сорвано, — сказал сегодня помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, о задержании подозреваемого в подготовке к покушению на Путина он знает только от журналистов. Так Ушаков ответил на вопрос, информировал ли Белград Москву о случившемся. По сведениям сербских таблоидов, 21-летний Армин Алибашич мог готовить нападение на российского президента, который начинает завтра свой визит в Сербию.
Комментарии9
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plank1957 16 января 2019 | 16:34
Заверить можно, а вот обеспечивать едва ли.
danko_ 16 января 2019 | 16:36
plank1957: Представляют труса Путина героем.
Да если бы была малейшая опасность он никуда бы не поехал. А фейковых новостей о покушении на него было множество, даже с задержаниями и признанием под пытками.
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:44
danko_: Сербы могут пойти на Принцип)))
plank1957 16 января 2019 | 16:46
danko_:
Есть неофициальная информация о том, что Путину предлагали заменить Медведева на посту премьера. Путин стоит насмерть за Медведева. В принципе оно и понятно: как только он заменит Медведева, так тотчас же заменят Путина.
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 16:49
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oneoretwo 16 января 2019 | 16:40
....по ходу, в сербии рулИт нквд плешивого....
midnightblues 16 января 2019 | 16:43
oneoretwo: Как раз нет
Они там проигрывают медленно-но верно
Отсюда и истерика
lager23 16 января 2019 | 16:45
Окурок всё больше походит на бесстрашного Микки Мауса..
lager23 16 января 2019 | 16:47
lager23: ..чудеса пропаганды!