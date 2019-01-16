Власти Сербии заверили, что обеспечат безопасность визита президента России Владимира Путина

В Кремле считают, что мероприятие не будет сорвано, — сказал сегодня помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, о задержании подозреваемого в подготовке к покушению на Путина он знает только от журналистов. Так Ушаков ответил на вопрос, информировал ли Белград Москву о случившемся. По сведениям сербских таблоидов, 21-летний Армин Алибашич мог готовить нападение на российского президента, который начинает завтра свой визит в Сербию.