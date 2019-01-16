Владимир Путин поручил челябинским властям полностью расселить дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд

На совещании с членами правительства глава государства добавил, что понимает людей, которые живут в этом месте. Челябинцы ранее просили президента расселить весь дом и, несмотря на выводы экспертизы, стоит пойти навстречу из-за масштабов трагедии, — дал понять глава государства. В результате обрушения подъезда 31 декабря погибли 39 человек. Следствие говорит, что прежде всего рассматривает версию о взрыве бытового газа.