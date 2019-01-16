Владимир Путин поручил челябинским властям полностью расселить дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд
На совещании с членами правительства глава государства добавил, что понимает людей, которые живут в этом месте. Челябинцы ранее просили президента расселить весь дом и, несмотря на выводы экспертизы, стоит пойти навстречу из-за масштабов трагедии, — дал понять глава государства. В результате обрушения подъезда 31 декабря погибли 39 человек. Следствие говорит, что прежде всего рассматривает версию о взрыве бытового газа.
Комментарии4
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oneoretwo 16 января 2019 | 16:34
...прорывной формат управления страной: или пинком под зад, или фейсом ап тейбл...
gordy 16 января 2019 | 16:49
"...глава государства добавил, что понимает людей, которые живут в этом месте."
Потому и не ночует в Кремле?
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:49
Теперь все по стране начнут взрывать свои многоэтажки, чтобы улучшить жилищные условия. Как Воронья слободка
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 16:49
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