Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал только одного кандидата на пост Президента РФС – председателя Совета директоров питерского Зенита и генерального директора компании ГазпромНефть Александра Дюкова.

Его предполагаемый оппонент – глава Ульяновской федерации футбола и генеральный директор местного клуба Волга Сергей Кузьмин не прошел регистрацию, что он подтвердил и сам, причем возмущения не выказал, отметив, что избиркому доверяет и в документах могли быть ошибки из-за человеческого фактора, хотя поддержку пяти членов РФС он все же получил. Замечу, что два из них – структуры, которые возглавляет он сам. Кузьмин обещал поддержать Дюкова в случае победы. Таким образом, выборы президента РФС будут безальтернативными и де-юре. Де факто они являются таковыми даже при условии участия Кузьмина. Кандидатура Дюкова поддержана сверху, его финансовые и организационные возможности несопоставимы с тем, что может предложить Кузьмин. Напомню, что место Президента РФС стало вакантным в декабре после того, как в отставку подал Виталий Мутко, занимающий пост вице-премьера Правительства России. Мутко оставил все должности в российском спорте из-за того, что в международных органах его считают причастным к допинговым делам российских спортсменов. Он пожизненно дисквалифицирован Международным Олимпийским комитетом.

Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля.