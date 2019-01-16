Президент Федерации бобслея России, возможно, подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, возможно, подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию со стороны Международной Федерации бобслея. В интервью ТАСС он сказал, что сейчас обсуждает этот вопрос с адвокатами.

Сегодня объявлено, что Зубков и еще трое российских спортсменов дисквалифицированы подмену проб в 2014 году. Утверждается, что Зубков не сможет занимать должность главы Федерации бобслея России.