Президент Федерации бобслея России, возможно, подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, возможно, подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию со стороны Международной Федерации бобслея. В интервью ТАСС он сказал, что сейчас обсуждает этот вопрос с адвокатами.
Сегодня объявлено, что Зубков и еще трое российских спортсменов дисквалифицированы подмену проб в 2014 году. Утверждается, что Зубков не сможет занимать должность главы Федерации бобслея России.
Комментарии4
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lenin3 16 января 2019 | 16:11
Что только не сделаешь ради сохранения"социальных льгот"-и юродивым прикинешься.
Но почему другие трое,которых лишили медалей вместе с Зубковым,не бьются за "льготы"?Ладно Воевода-он уже депутан Госдуры,у него всё в шоколаде.Или у двоих,которых даже фамилий никто не помнит,с совестью всё в порядке?
danko_ 16 января 2019 | 16:13
lenin3: Басманное правосудие им в помощь.
Но ладно бы они себя в очередной раз позорили, так они из России посмешище делают.
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 16:51
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
apels 16 января 2019 | 16:23
Так суд-то не российский :) Так что либо федерация только на территории России либо отдыхать в Думу.