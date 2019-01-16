Суд в Карелии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего начальника колонии №7 Сергея Коссиева
Он признан виновным в превышении полномочий. Начальник колонии вымогал у состоятельных заключенных деньги на улучшение условий содержания.
Бывший заместитель Коссиева получил три года колонии. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Седьмая колония стала известна после того, как активист Ильдар Дадин, отбывавший в ней наказание, сообщил о пытках. Следственные органы тогда не нашли подтверждения его слов.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 16 января 2019 | 16:13
...мало...
vitaly_mrx23 16 января 2019 | 16:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
polsan 16 января 2019 | 16:21
Его посадили не за пытки в колонии, не доказали, а за вымогательство, что есть превышение полномочий?! )
petrivanov 16 января 2019 | 16:21
Одно из самых безопасных дел в путинской РФ - пытать людей. Это несопоставимо по последствиям с случайным задеванием или соприкосновением с ментом!
alexejart 16 января 2019 | 16:36
Император активно повышает свой рейтинг. Значит действительно, сильно упал после повышения пенсионного возраста.
vmaks 16 января 2019 | 16:54
владимир аполлонов после "прожарки" в онде умер через сутки ничего доказать не смогли.