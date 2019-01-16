Пожар на заводе Полипласт в Ленинградской области потушен
Об этом сообщил официальный представитель МЧС по Ленобласти Антон Клинг.
Клинг сообщил, что в результате взрыва и последующего пожара пострадали четыре человека
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Об этом сообщил официальный представитель МЧС по Ленобласти Антон Клинг.
Клинг сообщил, что в результате взрыва и последующего пожара пострадали четыре человека
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии1
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