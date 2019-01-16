Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске. Сегодня он сказал губернатору, что нужно пойти навстречу местным жителям и сделать это в короткие сроки.

В результате взрыва в канун Нового года обрушился целый подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.