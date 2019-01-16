Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске
Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске. Сегодня он сказал губернатору, что нужно пойти навстречу местным жителям и сделать это в короткие сроки.
В результате взрыва в канун Нового года обрушился целый подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorova 16 января 2019 | 16:04
Как черт из табакерки. Но весь в белом...
vitek61 16 января 2019 | 16:14
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
yevlaxli 16 января 2019 | 16:14
С огнём играют.А если народ потребует чего-нибудь этакого крамольного?Или ёще хуже- чьей-нибудь отставки,тоже пойдут навстречу?
aladdinov_01 16 января 2019 | 16:22
«Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом»
Каждый раз, когда я глубокой ночью еду мимо Кремля и вижу горящее там одинокое окошко, я сразу понимаю, что Родной и Любимый Великий Вождь ночами не спит, все о своем подлом народишке думу думает, заботится о нем, недостойном, - и на сердце сразу становится так тепло-тепло...
boooben 16 января 2019 | 16:28
Добрейший, сука, человек. За чужой счет.
Сначала высосать все деньги из регионов, а потом поручать им исполнять свои прихоти. Как он живым ходит по России до сих пор?
nationalhero 16 января 2019 | 16:19
Звучит как "расстрелять"..
alex949 16 января 2019 | 16:20
"По предварительным оценкам, на расселение дома может потребоваться более миллиарда рублей. Путин отметил, что средства будут выделены в том числе из федерального бюджета.
«Сделайте это в самые короткие сроки», — добавил президент."
--------------------------------
Дом не сносить, желающих раселить, освободившееся квартиры часть предать безвозмездно нуждающим, часть продать по сниженной цене!
baddy 16 января 2019 | 16:38
Мэр Магнитогорска почти сразу после взрыва сказал, что не исключено, что придется переселять весь дом, и возможности для этого есть. Тогда подумалось: надо же, как много в Магнитогорске пустых новых квартир.