Сербские СМИ сообщают о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время визита в страну Владимира Путина
По одной из версий, он мог готовить нападение на самого российского президента.
21-летний Армин Алибашич был задержан накануне в сербском городе Нови-Пазар. По данным издания Kurir, его остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом. При обыске дома у мужчины нашли целый арсенал оружия, компоненты для изготовления бомбы и готовую взрывчатку, а также символику запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и пропагандистскую литературу экстремистского толка.
По словам собеседника издания Informer, силовики полагают, что атаку мужчина намеревался организовать в день прибытия в Сербию президента России. «Сербские службы безопасности с особой тщательностью изучают это дело», — цитирует таблоид слова источника. Он не исключил, что целью нападения мог стать сам российский лидер. На каком основании сделан такой вывод, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет. О задержании боевика власти также не сообщали.
Владимир Путин посетит Белград завтра. МВД Сербии ранее сообщило о намерении принять максимальные меры безопасности. В частности, из-за этого в некоторых районах города изменят режим автомобильного движения.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 16:05
Нацдилер разгромил их на дальних подступах, так они к нему на ближние подступы подбираются?
danko_ 16 января 2019 | 16:08
mikhail_spb_: Жители Сербии будут "благодарны" Путину за зачистку города от них.
Все "покушения" на Путина по абсурду анекдоты напоминают, а дела разваливаются.
zapadnay 16 января 2019 | 16:15
mikhail_spb_:
Это же надо так написать «... на самого российского президента».
sidoroventucascz 16 января 2019 | 16:19
zapadnay: Не волнуйтесь, сам он туда не поедет. Пошлёт, как обычно, двойника.
boooben 16 января 2019 | 16:25
Будем надеяться, что задержали не всех.
Хватит уже этой гниде кислород переводить.
sidoroventucascz 16 января 2019 | 16:21
mikhail_spb_: Сербия-Югославия такая страна пр-ринципиальная! А у задержанного Алибабашича, случайно, не было в прадедушках родственничка по имени Гаврила Принцип?
wlad5210 16 января 2019 | 16:07
Заграница нам поможет ...
svoi216 16 января 2019 | 16:11
Врагов нажил путём. Так что до конца придется прятаться или перекраивать анфас.
agamasat 16 января 2019 | 16:12
А ведь мог изменить историю, которая ведет в тупик...
ly4_sveta 16 января 2019 | 16:33
agamasat: Историю изменяют великие умы, гении, в лучшую
и прогрессивную сторону, естественно. А эта серость, стукач
и холуй способен только на возврат в дремучее прошлое, на
полицейщину и диктатуру. Ни ума, ни воспитания, ни образования,
ни таланта не дали ни природа, ни бедные и необразованные родители.
don_ballon 16 января 2019 | 16:16
Подумать только... Один точный выстрел, и морок рассеивается... Пули-то хоть серебрянные были?
ly4_sveta 16 января 2019 | 16:20
Кому он на хр**н сдался, этот «эрцгерцог Фердинанд»?
«Геббельс-TV» уже вовсю вопят о том, что было
предотвращено-сорвано покушение на Путина. Сейчас
раздуют и найдут американских пособников и бендеровских
наймитов в связке с запрещённой в России террорист.
организаций. Главное - отвлечь от нищеты, повышения цен
на все, засилья коррупции и прочих разрушительных
«достижений» Путина.
oneoretwo 16 января 2019 | 16:31
...а вот репутация плешивого карлика-самозванца говорит, что это спектакль на продажу на запад, не более...
alexejart 16 января 2019 | 16:34
Видно идею создания атмосферы "кругом враги", которая дает возможность максимально усиливать единоличную власть в стране( "не время что-то менять", "коней на переправе не меняют" и т. п.) восприняли и стараются осуществить и другие страны, которым нравится, что и как делается в России.