Сербские СМИ сообщают о задержании подозреваемого в подготовке теракта во время визита в страну Владимира Путина

По одной из версий, он мог готовить нападение на самого российского президента.

21-летний Армин Алибашич был задержан накануне в сербском городе Нови-Пазар. По данным издания Kurir, его остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом. При обыске дома у мужчины нашли целый арсенал оружия, компоненты для изготовления бомбы и готовую взрывчатку, а также символику запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и пропагандистскую литературу экстремистского толка.

По словам собеседника издания Informer, силовики полагают, что атаку мужчина намеревался организовать в день прибытия в Сербию президента России. «Сербские службы безопасности с особой тщательностью изучают это дело», — цитирует таблоид слова источника. Он не исключил, что целью нападения мог стать сам российский лидер. На каком основании сделан такой вывод, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет. О задержании боевика власти также не сообщали.

Владимир Путин посетит Белград завтра. МВД Сербии ранее сообщило о намерении принять максимальные меры безопасности. В частности, из-за этого в некоторых районах города изменят режим автомобильного движения.