Памятник погибшим журналистам установят в сквере у Центрального дома журналистов в Москве
Как следует из распоряжения мэра Сергея Собянина, его откроют не позднее 31 декабря 2020 года.
Работы по установке памятника и благоустройства территории проведут за бюджетные деньги.
Комментарии9
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16 января 2019 | 15:34
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kitaiss 16 января 2019 | 15:45
памятник путинским пустобрёхам? - оригинально!
nikolaitschi 16 января 2019 | 15:47
Памятник Лицемерию?
zztop1960 16 января 2019 | 15:51
Это как если бы Гитлер открыл памятник замученным узникам Освенцима
ahtung700 16 января 2019 | 16:01
zztop1960: кто про что,хохломордые про гитлера, обыденность...
nestor199 16 января 2019 | 16:25
ahtung700: Не хохломордые, а хохлы с пейсами .................
blahovdav 16 января 2019 | 15:51
Все ли знают, что сукогитлер хотел установить памятник жертвам Холокоста в центре Берлина? Не успел, тварь....
wattman 16 января 2019 | 16:15
Самые толстые свечки к нему будут приносить пригоженцы...
oneoretwo 16 января 2019 | 16:25
...палачи любят ставить памятники своим жертвам - от памятников нет никакой опасности для режима...