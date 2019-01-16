Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа
Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске. Сегодня он сказал губернатору, что нужно пойти навстречу местным жителям и сделать это в короткие сроки.
В результате взрыва в канун Нового года обрушился целый подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.
Комментарии34
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 15:34
Как известно, он все ночи не спит, о простом народе думает.
Вот один из результатов.
pycco_mypusmo 16 января 2019 | 15:39
mikhail_spb_: ну а с чего бы простой народ любил бы его 24 года.
gordy 16 января 2019 | 15:57
"Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа"
Головой ответят?
kottigr1 16 января 2019 | 15:40
mikhail_spb_: Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа
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Тут главное, что бы те кто будет исполнять его приказ, правильно его поняли.. Расселить ведь по-разному можно. Особенно в нынешней России.
vikwlad 16 января 2019 | 16:01
kottigr1:
Вова решил вот так, незатейливо, поднять свой рейтинг за счёт бюджета Челябинской области. Денег из Госбюджета на квартиры расселённым он, конечно, не даст.
n_eke_name 16 января 2019 | 16:06
vikwlad: завидуй Вове молча, бестолочь ты этакая!
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!
ugas 16 января 2019 | 16:10
vikwlad: vikwlad: Ни из бюджета, ни из виолончели не достанет.
kreamzdeek 16 января 2019 | 15:51
Добрый, добрый...
lager23 16 января 2019 | 15:53
mikhail_spb_:
— А я никогда не сержусь. Я добрая.
— (поёт) Добрая-добрая! Добрая-добрая!
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16 января 2019 | 15:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kindman_a 16 января 2019 | 15:44
Робкий вопрос модераторам сайта и их начальнику - когда вы навсегда уберете отсюда судаков типа vitaly_msq23, а?!
grs_alx_112018 16 января 2019 | 15:48
kindman_a: Ну для начала это робот, второе формально ничего не нарушено ;))
kreamzdeek 16 января 2019 | 15:53
grs_alx_112018: Человеку, чтобы зарегистрироваться, надо полчаса плясать с бубном, а робот этот всегда здесь.
ugas 16 января 2019 | 16:12
kreamzdeek: Шлюхам и мошенникам - везде у нас дорога.Ну и почет, конечно.
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:40
ugas: Шлюхам и мошенникам - везде у нас дорога.
Это заметно по засилию симонянок и канделаек на сайте
rampa 16 января 2019 | 16:02
grs_alx_112018: формально нельзя размещать ссылки на сайте. А по закону мошенничество, которым является эта ссылка, уголовно наказуемо
aladdinov_01 16 января 2019 | 16:09
kindman_a: «когда вы навсегда уберете отсюда судаков типа vitaly»
Ты чо? Как же ты его уберешь, если за личиной этой гнусного поганца Виталия скрывается мой лучший друг, известный штопаный г-н (не господин) Виталик Рувинский, а Лёха, которому он страстно, но безответно пишет свои высеры, это другой мой лучший друг, лохматый Веник, ака Лёха Венедиктов. Глубокоуважаемый уважаемый великий руский матрос Кошкин категорически запретил банить обоих этих судаков. Слава глубокоуважаемому уважаемому великому русскому матросу Кошкину!
eniro 16 января 2019 | 15:39
Я так понимаю, губернатор искренними, невысказанными словами, в душе, поблагодарил Президента за науку и помощь в принятии столь трудного решения и отдал распоряжение финансовому отделу похерить ведомости на выплату премиальных чиновникам.
uakolesov 16 января 2019 | 15:42
Вот и добрый царь помог А теперь и рейтинг глядишь попрёт.
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 15:43
"Расселят", случаем не в Москве, нет?
popov_m 16 января 2019 | 15:45
"Старший приказал" своих то мозгов не хватает!
alex949 16 января 2019 | 15:47
По предварительным оценкам, на расселение дома может потребоваться более миллиарда рублей. Путин отметил, что средства будут выделены в том числе из федерального бюджета.
«Сделайте это в самые короткие сроки», — добавил президент.
shtirlitz77 16 января 2019 | 15:48
"...Владимир Путин поручил руководству Челябинской области расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа..."
А деньги даст на это или как майскими указами.
a_buvgrobu 16 января 2019 | 15:51
Так есть же мэр, губернатор в конце-концов… Сколько можно ручным управлением заниматься?
Уже не в первый раз Путин делает то, что положено делать по должности его подчинённым без дополнительных команд. Интересно, сколько домовладельцев получили за счет Вашингтона новое жильё после урагана "Катрина"?
vitek61 16 января 2019 | 16:18
a_buvgrobu: Все. На восстановление пострадавших районов 110 млрд долларов выделил Конгресс США
gafanhoto 16 января 2019 | 16:19
a_buvgrobu: Ведь да ж, чёрт побери! Именно ураган прошёл над Магнитогорском! Ураган, ну, скажем - Матрёна! Нам, простым смертным непостижима путинская щедрость и непокладаемость его рук! Всем пострадавшим домовладельцам этот человек пообещал компенсацию! Всем Домовладельцам! Пострадавшим от урагана! А казалось бы - всего лишь какой-то диктатор да самодержец... Но пообещал! Стихийному ж бедствию подверглись. Эти жадные домовладельцы...
kreamzdeek 16 января 2019 | 16:38
a_buvgrobu: у них там страховки. И дома из картона, и двери из картона. И они не боятся.
grs_alx_112018 16 января 2019 | 15:52
Ну поручил, а где денег то взять ? Вот чисто технически ?
prospero123 16 января 2019 | 15:56
Атец родной!!!
Видимо, ради такого красивого пиара всё и затевалось.
kunst54 16 января 2019 | 16:00
За чей счет праздник? Неужели шуваловы, золотовы, нарышкины, брилевы по квартирке скинутся?
zkotor 16 января 2019 | 16:03
Ну теперь все расселяемые должны валяться в пыли у ног сцаря и славить его - пиар удался.
dvdd 16 января 2019 | 16:05
Царь-батюшка, живи вечно. Правь нами вечно. Уйдёшь, изведут нас бояре плохие! ппц
vasyaz 16 января 2019 | 16:07
Ждем новых стояний на коленях!
ugas 16 января 2019 | 16:08
Прямо "самый человечный человек"! Впору прослезиться от умиления.