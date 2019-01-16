Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, возможно, подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, возможно, подаст апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию со стороны Международной Федерации бобслея. В интервью ТАСС он сказал, что сейчас обсуждает этот вопрос с адвокатами.
Сегодня объявлено, что Зубков и еще трое российских спортсменов дисквалифицированы подмену проб в 2014 году. Утверждается, что Зубков не сможет занимать должность главы Федерации бобслея России.
Комментарии7
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16 января 2019 | 15:35
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kitaiss 16 января 2019 | 15:43
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vladimirgornitsky 16 января 2019 | 15:43
Апелляцию, вероятно, подаст в тот самый суд, который уже признал его олимпийским чемпионом в России. Теперь этот суд отменит дисквалификацию - тоже внутри России.
Но вряд ли российский суд сможет повлиять на мировой спорт, который, естественно, не хочет, чтобы человек, репутация которого погублена допингом, губил репутацию мирового спорта, являясь официально признанным деятелем спортивного движения.
Не то, чтобы мировые спортивные деятели были столь уж высокоморальны. Но им приходится все-таки думать о репутации - и о деньгах спонсоров, которые не хотят, чтобы их имена ассоциировались с "грязным" спортом.
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 15:45
Боб, слей!
Мочу, в смысле.
sparky 16 января 2019 | 15:49
Басманный суд запросто отменит дисквал а территории России.
hihi2raza 16 января 2019 | 15:53
Этот придурошный и позорище, всё никак не успокоится?
andre_klimov 16 января 2019 | 15:58
hihi2raza:
А зачем ему успокаиваться? Ведь внутри "страны чудес" это позорище абсолютно органично...