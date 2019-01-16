Мэрия Москвы закупила столбики для ограждения сугробов почти на 15 миллионов рублей

Как пишет портал «Медуза», на закупке заработали приближенные префекта ЦАО.

На столичных улицах появились столбики с выдвижными лентами, которые давно используются, например, в аэропортах или разного рода приемных. На улицах же ими теперь ограждают сугробы. По данным сайта госзакупок, все районы Центрального административного округа в общей сложности приобрели больше 5300 стоек. Тендеры на 15 миллионов рублей выиграли три компании, которые занимаются поставками товаров для «Жилищников» ЦАО. Они зарегистрированы по адресам, признанным недостоверными Федеральной налоговой службой. Как сообщает «Медуза», проведение тендеров регулировал чиновник Евгений Маутер, который до поступления на госслужбу был совладельцем компании «Стройсервис-К», входящей в холдинг «Капитель». По данным «Новой газеты», компании холдинга получают подряды преимущественно от ведомств, которые возглавлял нынешний префект ЦАО Владимир Говердовский.

За последние годы структуры «Капители» выиграли тендеры более чем на миллиард рублей.