Международная Федерация бобслея дисквалифицировала нескольких российских спортсменов
Международная Федерация бобслея дисквалифицировала нескольких российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Среди них Александр Зубков. В сообщении пресс-службы федерации говорится, что дисквалификация за подмену проб в 2014 году будет действовать в течение двух лет.
Комментарии5
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gvs 16 января 2019 | 15:08
Ничего, на страже отечественного бобслея неприступной стеной стоит Мосгорсуд ))))
kit07_12 16 января 2019 | 15:14
gvs: Бобслей это катание на санках кажись? Не совсем понимаю, как тут может помочь допинг?
Вот украиньские бобслеисты мажут полозья салом. Но, может, правилами это разрешено.
kindman_a 16 января 2019 | 15:17
Допинг в этом виде спорта - это уж вообще днище.
Совсем офуели спортсменишки от безделья и безнаказанности...
novyrusich 16 января 2019 | 15:19
gvs: Правильно, это решение не имеет никакого значения. Международная Федерация бобслея выпендривается зря. Зубков все равно является олимпийским чемпионом по решению Мосгорсуда.
Правда только не территории России.
Но когда решения Мосгорсуда станут обязательными для всего мира , то ....
Зато какое уникальное у Зубкова звание: ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО РЕШЕНИЮ МОСГОРСУДА,
vitaly_msq23 16 января 2019 | 15:11
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