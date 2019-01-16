Международная Федерация бобслея дисквалифицировала нескольких российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Среди них Александр Зубков. В сообщении пресс-службы федерации говорится, что дисквалификация за подмену проб в 2014 году будет действовать в течение двух лет.