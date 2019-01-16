Очередной президентский срок Владимира Путина отмечен новым пиком эмиграции из России
Из страны уехали более полутора миллиона человек, — рассказала «Эху Москвы» корреспондент «Проекта» Софья Савина.
Между тем, российские власти утверждают, что утечка мозгов и массовая эмиграция это миф.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 15:08
Ничего страшного.
На место каждого уехавшего россиянина приезжают трое жителей среднеазиатских аулов.
kottigr1 16 января 2019 | 15:12
mikhail_spb_: Зато Россия с каждым годом всё больше концентрируется и сосредотачивается..
pycco_mypusmo 16 января 2019 | 15:18
kottigr1: убедительнее всего в этой новости: "российские власти утверждают".
Верю сразу и бесповоротно.
kindman_a 16 января 2019 | 15:13
"...Из страны уехали более полутора миллиона человек...."
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Ну, как если бы Нижний Новгород, к примеру - снялся с места и с чемоданами весь полностью умотал.
Целый огромный город-миллионник исчез из России.
eniro 16 января 2019 | 15:09
Сильная вера, надежда на Господа испепеляет всякое уныние. Хотел бы посоветовать каждому, кто меня сейчас слышит: в момент, когда уныние вас будет посещать, скажите Господу простые слова: «На все воля Твоя – и горе, которым Ты меня посетил, и скорбь, и слабость моя душевная и телесная – Ты допустил все это, Господи. Помоги мне силой Твоей выйти из этого состояния». И обратитесь с искренней, сердечной молитвой ко Господу, – посоветовал Первосвятитель Кирилл
vitaly_msq23 16 января 2019 | 15:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 15:09
Ну вот.
А создали бы вовремя полтора миллиона новых должностей в силовых органах - глядишь, и показатели бы улучшились.
plank1957 16 января 2019 | 15:10
Вставание с колен продолжается бегством от этого вставания.
gregor 16 января 2019 | 15:10
Очередной президентский срок Владимира Путина отмечен новым пиком эмиграции из России
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Всё умное уезжает и спасает свои семьи от маразма ,идиотизма и от бесперспективности .
Путин закроет страну в скором времени ,как пить дать , за колючку .
Кто помнит родство своё и историю страны , тот не ждёт ,когда закроется окно в свободный Мир . И это правильно . Пусть вертухаи сами себя арестовывают ,пытают и издеваются . Не жалко .
tag188 16 января 2019 | 15:15
Между тем, российские власти утверждают, что утечка мозгов это миф.
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Конечно миф! Я всегда так говорю, когда вижу что главный по космосу у нас Рогозин.
polsan 16 января 2019 | 15:16
Бедные больные пенсионеры вряд ли уезжают массово. Скорее могут уехать те, кто с деньгами или те кто с мозгами или со специальностью хорошей.и помоложе. Значит россияне как нация будут стареть, а кто же им будет зарабатывать пенсию лет через двадцать если этот процесс не остановится. непонятно.
yralez 16 января 2019 | 15:17
Это не плешивого срок, это срок получила Россия.