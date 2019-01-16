В Сербии, по некоторым данным, задержан подозреваемый в подготовке теракта во время визита Владимира Путина
Это 21-летний Армин Алибашич. Его остановили на улице из-за подозрительного рюкзака. В нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом, а позже, при обыске в его доме, компоненты для изготовления взрывчатки и символику запрещенной группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).
Сербские таблоиды, ссылаясь на источники, утверждают, что целью террориста мог быть российский президент, который посетит Белград завтра. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии10
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lenin3 16 января 2019 | 15:06
Ага,винтовка была,а на такси денег не нашел.И вообще,это не Петров или Боширов свой английский провал отрабатывают,типа,на Вошьдя,как на Кастро в свое время,чуть ли не раз в месяц хотят покуситься?)))
kottigr1 16 января 2019 | 15:09
lenin3: Во всём мире есть только два человека пережившие столько покушений..
Это Владимир Путин и Фидель Кастро..
Есть здесь что-то общее.
neon001 16 января 2019 | 15:12
kottigr1: так если десятилетиями восседать, то нужно и покушения придумывать. типа враги не дремлют. а вождь назло этим врагам еще 10-20 лет будет сидеть.
za_stalina 16 января 2019 | 15:10
lenin3: напомнить герб внешней разведки Украины?
vitaly_msq23 16 января 2019 | 15:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 15:10
Неужели этот наивный террорист надеялся прострелить новый броневик нацдилера из винтовки??
luger_max_otto 16 января 2019 | 15:16
Великого Марло вообще убили ножиком ценой в шесть пенсов...
wlad5210 16 января 2019 | 15:11
Сербия нам поможет....
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 15:12
Та не.
Это "Новое Величие", 100%
А звёздочки и погоны за раскрытие этого Дела Десятилетия будем делить пополам с сербами или по-честному?
plank1957 16 января 2019 | 15:12
Представляю, как обделался наш "гарант".