Лавров: Россия будет сотрудничать и с Европейским образом и с Великобританией, в какой бы форме ни произошел брекзит
Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Происходящее сейчас он назвал внутренним делом Лондона. При этом признал, что российским властям не безразлично, как все это отразится на Европейском союзе, который является крупнейшим партнером Москвы.
Накануне британские парламентарии отвергли предложение Терезы Мей по соглашению о выходе из ЕС.
Действующее правительство пока останется у власти во главе с Терезой Мэй. Такое мнение «Эху Москвы» высказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Основная проблема заключается в том, что в парламенте пока не сложилось большинство ни по одному из вариантов брекзита, — считает Елена Ананьева.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 15:05
Будут ли сотрудничать с Россией ЕС и Великобритания?
Ведь одностороннего сотрудничества не бывает.
vasya_von_smetankin 16 января 2019 | 15:06
Конечно, "будем сотрудничать" и дальше.
Вон, в Черногории, чуть было "сотрудничество" не получилось.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 15:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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parasuk_ 16 января 2019 | 15:16
Сейчас терезка со своей честью девичьей рассталась бы за баллон новичка :)