Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за прохождения теплого Атлантического циклона

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В четверг ожидается снег и порывы ветра до 17 метров в секунду. При этом потеплеет.
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В четверг ожидается снег и порывы ветра до 17 метров в секунду. При этом потеплеет.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии1
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