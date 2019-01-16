Пожар на заводе в Ленобласти полностью потушен

Возгорание возникло после взрыва. Пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в больнице. Полностью разрушено двухэтажное производственное здание в Кингисеппе. Причиной взрыва, скорее всего, стали нарушения техники безопасности во время монтажных работ.