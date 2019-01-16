Пожар на заводе в Ленобласти полностью потушен
Возгорание возникло после взрыва. Пострадали четыре человека. Сейчас они находятся в больнице. Полностью разрушено двухэтажное производственное здание в Кингисеппе. Причиной взрыва, скорее всего, стали нарушения техники безопасности во время монтажных работ.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.