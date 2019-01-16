Санкт-петербургское отделение КПРФ рассматривает депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко как основного кандидата от партии на пост губернатора северной столицы.

Как сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в местном отделении сейчас идет активное обсуждение этого вопроса. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что КПРФ может выдвинуть на пост губернатора журналиста Максима Шевченко.