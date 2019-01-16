Санкт-петербургское отделение КПРФ рассматривает депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко как основного кандидата
Санкт-петербургское отделение КПРФ рассматривает депутата Госдумы, режиссера Владимира Бортко как основного кандидата от партии на пост губернатора северной столицы.
Как сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в местном отделении сейчас идет активное обсуждение этого вопроса. Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что КПРФ может выдвинуть на пост губернатора журналиста Максима Шевченко.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 16 января 2019 | 14:35
vitaly_msq23: КПРФ троллит ? .. Владимир Бортко - народный артист Украины..
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 16 января 2019 | 14:44
kottigr1: КПРФ
-
Выборы Президента РФ в марте показали раздробленность в спектре левого фланга политиков, что вносило сумятицу при голосовании, особенно у той части электората, что всегда душой голосовал за коммунистов. Из 7 претендентов 3 были связаны с партиями под наименованиями, говорящими о их цели на социальную справедливость. Зюганов же был горд тем, что возглавил народно-патриотические силы России( НПСР), где сосредоточены представители от монархистов справа до маргиналов-леваков. Это и есть стратегическая ошибка или же он сам не стремится взять власть под флагом КПРФ.
Пунктом 2.5 Устава КПРФ создание фракций запрещено, что и ведёт
к потере мандатов на всех уровнях выборов.
Лишь фракционная борьба внутри КПРФ
предотвратит вождизм сверху донизу
и придаст импульс к возврату доверия в души народов России!
kottigr1 16 января 2019 | 14:46
pretendent_2012: КПРФ нужно преобразовать в Церковь и вернуть им Дома пионеров под Храмы..
pmasel 16 января 2019 | 14:59
КПРФ в полном застое и деменции. Выдвигать кандидата, которому больше 70-ти похоже на "лихие" 80-е.
proletarian74 16 января 2019 | 15:01
kottigr1:
.. и России тоже. А как скаклы за Тараса Бульбу его костерили не забыл?
kottigr1 16 января 2019 | 15:07
proletarian74: Режиссерской удачей его "Тараса Бульбу" сложно назвать.. Тут скорее за это костерили, чем за что-то ещё...
vilingrad 16 января 2019 | 14:38
Да, в такую шутовскую оппозицию виртуальных кандидатов можно найти много. Пламенные борцы с чекистским режимом по взаимно договорному сценарию...
kottigr1 16 января 2019 | 14:42
vilingrad: Бортко действительно интересный феномен, застывший где-то между профессором Преображенским и Шариковым...
ed10075 16 января 2019 | 14:44
Режиссер - талантливый. Депутат - дерьмо. Таким же будет и губернатором.
kottigr1 16 января 2019 | 14:59
ed10075: Режиссер он действительно талантливый. У него иногда получается снимать художественные фильмы, которые становятся документальными.. Политика его лишь портит.
timber_head 16 января 2019 | 14:57
Коммунисты в своем репертуаре.
- Скажите, это у вас записывают в Политбюро?
- А кто Вы, собственно такой?
- А я тоже старый и очень больной.
(Старый советский анекдот)
zkotor 16 января 2019 | 15:04
Достаточно прочитать мнение этой старой гниды чтоб понять кто он и соответственно кто его выдвигает. Бортко "у нас, если убрать Путина и ОМОН, не станет страны — развалится она. Это я говорю не потому, что такой верноподданный, а просто это мой объективный взгляд на вещи."
kottigr1 16 января 2019 | 15:15
zkotor: если убрать Путина и ОМОН, не станет страны — развалится она.
--------------------------------------------------------------
Кстати.. Полностью с ним согласен. Другой вопрос.. А нужна ли вообще такая страна ?
vladimirgornitsky 16 января 2019 | 15:18
А был ведь когда-то хорошим режиссером. И не просто хорошим - он же "Собачье сердце" снял - потрясающий фильм, в котором большевизм показан во всей красе.
И вот такая метаморфоза... Правда, он и кино хорошее давно не делает.