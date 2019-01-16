Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост главы Российского Футбольного союза
Сегодня подтверждено, что выборы 22 февраля будут безальтернативными.
Бывший министр физкультуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин также подавал документы, но в них нашли нарушения. Сегодня в интервью агентству РИА Новости он сказал, что считает неправильным регистрацию только одного кандидата.
Напомним, Александр Дюков является председателем совета директоров петербургского Зенита, а также главой Газпромнефти.
Комментарии3
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vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:33
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vilingrad 16 января 2019 | 14:35
Единственный кандидат- красивая погремуха для ваты. Простая и наивная, как соска-пустышка. Ну чем не сиська?
luger_max_otto 16 января 2019 | 14:50
Он и маршал и герой и писатель молодой, чё...