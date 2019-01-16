Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост главы Российского Футбольного союза

Сегодня подтверждено, что выборы 22 февраля будут безальтернативными.

Бывший министр физкультуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин также подавал документы, но в них нашли нарушения. Сегодня в интервью агентству РИА Новости он сказал, что считает неправильным регистрацию только одного кандидата.

Напомним, Александр Дюков является председателем совета директоров петербургского Зенита, а также главой Газпромнефти.