Новый запрос посольства США на посещение задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, будет удовлетворен

Это пообещал глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, арест Уилана не был обусловлен желанием обменять его на задержанных за рубежом россиян.

ФСБ России объявило о задержании Уилана в Москве в конце декабря. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас Уилан, который также является гражданином Канады, Ирландии и Великобритании, находится в СИЗО Лефортово.