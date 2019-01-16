Новый запрос посольства США на посещение задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана, будет удовлетворен
Это пообещал глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, арест Уилана не был обусловлен желанием обменять его на задержанных за рубежом россиян.
ФСБ России объявило о задержании Уилана в Москве в конце декабря. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас Уилан, который также является гражданином Канады, Ирландии и Великобритании, находится в СИЗО Лефортово.
Комментарии2
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vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:31
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
captainobvious 16 января 2019 | 14:41
говорят, сотрудникам посольства США три недели не платят зарплату... а в тюрьме сейчас макароны дают ))