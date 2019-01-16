Суд в Карелии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего начальника колонии №7 Сергея Коссиева
Он признан виновным в превышении полномочий. Начальник колонии вымогал у состоятельных заключенных деньги на улучшение условий содержания.
Бывший заместитель Коссиева получил три года колонии. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Седьмая колония стала известна после того, как активист Ильдар Дадин, отбывавший в ней наказание, сообщил о пытках. Следственные органы тогда не нашли подтверждения его слов.
Комментарии10
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vitaly_msq23 16 января 2019 | 14:32
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kreamzdeek 16 января 2019 | 14:35
А за садизм у нас не судят, за него награждают
kindman_a 16 января 2019 | 14:51
kreamzdeek:
Будет жрать икру и кальмаров напару с Цапком.
kreamzdeek 16 января 2019 | 14:59
kindman_a: вот пусть и шпилят друг друга
polsan 16 января 2019 | 14:39
Выйдет он по УДО ещё чрез годик и всё его наказание!
Можно даже предположить, что это единичный случай и это только в этой колонии, где бывший начальник колонии "служил" такой бизнес существовал. Всё тихо.
vmatuhin 16 января 2019 | 14:43
Двушечку Пуссям за концерт, 2,5 - за вымогательство с использованием служебных полномочий. Фееричненько!
zztop1960 16 января 2019 | 14:48
Раньше он работал в тюрьме , теперь будет жить по месту работы
sokol40 16 января 2019 | 15:01
А почему его начальник не наказан и не наказана контролирующая служба ФСИН за бездеятельность и сокрытие преступлений?
vata_putya 16 января 2019 | 15:10
надеюсь, бывшие менты-зеки "познакомят" с бытом зеков
rifles 16 января 2019 | 15:19
vata_putya:
Это вряд ли. Он в спец.зону поедет,а там богатые хорошо живут.