Суд в Карелии приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего начальника колонии №7 Сергея Коссиева

Он признан виновным в превышении полномочий. Начальник колонии вымогал у состоятельных заключенных деньги на улучшение условий содержания.

Бывший заместитель Коссиева получил три года колонии. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Седьмая колония стала известна после того, как активист Ильдар Дадин, отбывавший в ней наказание, сообщил о пытках. Следственные органы тогда не нашли подтверждения его слов.