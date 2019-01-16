Лучший российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг открытого чемпионата Австралии

Хачанов стал частью теннисной элиты, благодаря концовке прошлого сезона, когда он выиграл последовательно Кубок Кремля и, что более важно, Мастерс в Париже, где в финале победил серба Новака Джоковича, который, несмотря на поражение от Хачанова стал первой ракеткой мира. На этом Карен не остановился. Сезон 2019 года он начал с победы над австрийцем Домиником Тимом на выставочном турнире в Катаре, правда за он там же позволил Джоковичу взять у него реванш. И вот теперь Карен выходит уже в третий круг турнира Большого Шлема, причем делает это особенно не напрягаясь. В матче с японцем Йосихито Нишиокой он меньше чем за два часа оформил три сета с одинаковым счетом 6:3 и спокойно прошел дальше, где его потенциальному сопернику уж точно придется гораздо труднее. В эти минуты испанец Роберто Баутиста-Агут и австралиец Джон Миллман играют пятый сет, отбирая друг у друга силы и кто из них выйдет на Хачанова пока неизвестно.

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